K.C. Pharmaceuticals, una empresa farmacéutica con sede en California, inició un retiro voluntario de más de 3 millones de frascos de gotas oftálmicas de venta libre tras una advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) por una posible “falta de garantía de esterilidad”.

El retiro afecta a 3,111,072 unidades de productos vendidos bajo distintas marcas, entre ellas Dry Eye Relief Eye Drops, Sterile Eye Drops y Artificial Tears Sterile Lubricant Eye Drops. Estos artículos están disponibles en cadenas de farmacias como CVS, Walgreens y Rite Aid.

La FDA clasificó la medida como un retiro de Clase II, el cual indica que el producto podría causar problemas de salud “temporales o médicamente reversibles”. Por el momento, no se han reportado lesiones vinculadas a estas gotas oftálmicas, y los consumidores pueden continuar usándolas a menos que la compañía indique lo contrario.

Los detalles sobre la causa exacta del retiro aún no han sido divulgados, y K.C. Pharmaceuticals no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios de medios de comunicación.

Productos retirados incluyen:

Sterile Eye Drops AC (tetrahydrozoline HCl 0,05%, zinc sulfate 0.25%), frascos de 15 mL

(tetrahydrozoline HCl 0,05%, zinc sulfate 0.25%), frascos de 15 mL EYE DROPS Advanced Relief (dextran 70 0.1%, polyethylene glycol 400 1%, tetrahydrozoline HCl 0.05%), frascos de 15 mL

(dextran 70 0.1%, polyethylene glycol 400 1%, tetrahydrozoline HCl 0.05%), frascos de 15 mL Dry Eye Relief Eye Drops (glycerin 0.2%, hypromellose 0.2%, polyethylene glycol 400 1%), frascos de 15 mL

(glycerin 0.2%, hypromellose 0.2%, polyethylene glycol 400 1%), frascos de 15 mL Ultra Lubricating Eye Drops (polyethylene glycol 400 0.4%, propylene glycol 0,3%), frascos de 15 mL

(polyethylene glycol 400 0.4%, propylene glycol 0,3%), frascos de 15 mL Sterile Eye Drops Original Formula (tetrahydrozoline HCl 0.05%), frascos de 15 mL

(tetrahydrozoline HCl 0.05%), frascos de 15 mL Sterile Eye Drops Redness Lubricant (glycerin 0.25%, naphazoline HCl 0.012%), frascos de 15 mL

(glycerin 0.25%, naphazoline HCl 0.012%), frascos de 15 mL Sterile Eye Drops Soothing Tears (polyethylene glycol 400 0.4%, propylene glycol 0,3%), frascos de 15 mL

(polyethylene glycol 400 0.4%, propylene glycol 0,3%), frascos de 15 mL Artificial Tears Sterile Lubricant Eye Drops (polyvinyl alcohol 0,5%, povidone 0.6%), frascos de 15 mL

La FDA y K.C. Pharmaceuticals instan a los consumidores a revisar sus productos y seguir las instrucciones indicadas para el retorno o reemplazo seguro de los frascos afectados.