La retirada del mercado de “tater tots” congelados por posible contaminación con fragmentos de plástico se amplió significativamente esta semana, luego de que autoridades federales confirmaran que aproximadamente 648,000 libras del producto están afectadas.

Según un aviso actualizado emitido el martes por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la medida ahora incluye más de 21,600 cajas de 30 libras de tater tots a granel producidos por McCain Foods en Idaho.

La acción se produce tras un retiro voluntario anunciado en enero que involucraba productos de Ore-Ida Tater Tots y Sysco Imperial Potato Tater Barrels.

De acuerdo con la agencia, los alimentos podrían contener “fragmentos de plástico duro y transparente”, lo que representa un posible riesgo de asfixia o lesiones en la boca y la garganta.

Hasta el momento, la FDA indicó que no se han reportado lesiones confirmadas relacionadas con los productos retirados.

Distribución limitada a servicios de alimentos

La agencia aclaró que los productos afectados fueron distribuidos principalmente a clientes del sector de servicios de alimentos y no se vendieron en supermercados, lo que reduce la exposición directa al público en general.

La lista ampliada incluye 21,557 cajas de Ore-Ida Tater Tots Shaped Potatoes, empacadas en bolsas de polietileno transparentes sin etiquetar, con seis bolsas de 5 libras cada una, para un total de 30 libras por caja.

Productos enviados a 28 estados

Los lotes fueron distribuidos a vendedores en 28 estados, entre ellos California, Texas, Florida, Washington, Pensilvania y Michigan, además de otros estados del país.

Al momento no se ha informado sobre contaminación del producto en Puerto Rico.

Las autoridades recomendaron a consumidores e instituciones que hayan adquirido estos productos consultar la página oficial de retiradas de la FDA o comunicarse con el servicio al cliente de McCain Foods para información sobre reembolsos o la disposición adecuada del producto.