Un afortunado jugador de Orocovis acaba de ser el protagonista de una historia de suerte.

Esto luego de que se pegara con un premio secundario en el sorteo de Powerball, gracias a su jugada con Power Play. El boleto ganador fue adquirido en Quiles Bakery, una panadería local que ahora se lleva un pedazo de la gloria por haber sido el lugar donde se concretó esta victoria.

“¡Se llevaron $200,000 en Orocovis! Un jugador afortunado se pegó con un premio secundario de Powerball con Power Play luego de realizar su jugada Automática en Quiles Bakery en Orocovis. ¡Felicidades a nuestro ganador!“, celebró la Lotería Electrónica en sus redes sociales.

El premio de $200,000 es un gran alivio para cualquier bolsillo, en estas festividades navideñas.

Aunque aún se desconocen los detalles completos sobre el ganador, las autoridades ya han confirmado que se trata de un premio logrado a través de la opción Power Play, lo que multiplicó aún más la ganancia, ya que este tipo de jugada incrementa el valor de los premios secundarios.

El afortunado jugador, que decidió realizar su apuesta de manera automática, ahora se lleva a casa una cifra que cambiará su vida, y probablemente la de aquellos que comparten su entorno cercano.

Nadie se llevó el pote mayor en el sorteo de este lunes por lo que la cifra para el sorteo del miércoles aumentó a $1,250 millones.

Los números ganadores del sorteo fueron 23, 35, 59, 63 y 68, con el bolo rojo número 2.

Además del premio de $200,000, en Puerto Rico se registraron poco más de una decena de premios menores de $400 y $100.

Los ganadores de Powerball tienen 180 días para reclamar sus premios antes de que caduquen.

El Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.