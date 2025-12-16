Mientras el premio mayor del sorteo Powerball alcanzaba una cifra estimada de $1,250 millones, un premio secundario fue vendido en Puerto Rico.

De acuerdo con el portal oficial del sorteo, el premio secundario adjudicado en la Isla fue de $200,000. Los números ganadores del sorteo fueron 23, 35, 59, 63 y 68, con el bolo rojo número 2.

Al momento, las autoridades del sorteo no han informado en qué municipio ni en cuál establecimiento se vendió el boleto ganador.

Premio de $200,000 del Powerball en Puerto Rico ( Fotocaptura )

Además del premio de $200,000, en Puerto Rico se registraron poco más de una decena de premios menores de $400 y $100.

Los ganadores de Powerball tienen 180 días para reclamar sus premios antes de que caduquen.

El Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.