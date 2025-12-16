Cae premio de $200,000 del Powerball en Puerto Rico
El sorteo dejó múltiples premios secundarios en la Isla.
Mientras el premio mayor del sorteo Powerball alcanzaba una cifra estimada de $1,250 millones, un premio secundario fue vendido en Puerto Rico.
De acuerdo con el portal oficial del sorteo, el premio secundario adjudicado en la Isla fue de $200,000. Los números ganadores del sorteo fueron 23, 35, 59, 63 y 68, con el bolo rojo número 2.
Al momento, las autoridades del sorteo no han informado en qué municipio ni en cuál establecimiento se vendió el boleto ganador.
Además del premio de $200,000, en Puerto Rico se registraron poco más de una decena de premios menores de $400 y $100.
Los ganadores de Powerball tienen 180 días para reclamar sus premios antes de que caduquen.
El Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.