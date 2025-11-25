Arrancando la semana de Acción de Gracias, un premio de $100,000 del Powerball cayó en la isla.

Esta vez se trata de un premio secundario que corresponde al sorteo del lunes, 24 de noviembre.

La jugada ganadora fue automática y se realizó en el Supermercado Ramos, en Toa Baja, según informó la Lotería Electrónica.

Los números que salieron en el sorteo fueron: 8, 16, 26, 30, 58 y el Powerball 14.

Los ganadores de Powerball tienen 180 días para reclamar sus premios antes de que caduquen.

El Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.