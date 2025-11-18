¡Otro más!

Una persona se llevó $250,000 al acertar un premio secundario del Powerball, luego de realizar su jugada manual en Winners Corner, ubicado en Carolina, informó la Lotería Electrónica.

El sorteo correspondiente se llevó a cabo el lunes, 17 de noviembre, y los números ganadores fueron 7‑33‑50‑57‑66 con Powerball 23.

Este premio se suma a los $2 millones del Powerball que cayeron en San Juan tras el sorteo del sábado, 15 de noviembre.

El Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.