El premio mayor del Powerball continúa en ascenso luego de que ningún boleto acertara los seis números ganadores en el sorteo realizado el lunes.

De acuerdo con el sitio oficial de la lotería, el acumulado para el próximo sorteo del 17 de diciembre alcanzará una cifra estimada de 1.25 mil millones de dólares, mientras que la opción en efectivo se calcula en 572.1 millones de dólares.

De confirmarse un ganador, este pote se convertiría en el sexto más grande en la historia del Powerball y el undécimo mayor premio de lotería en Estados Unidos.

El premio mayor fue ganado por última vez el pasado 6 de septiembre, cuando dos jugadores —uno en Missouri y otro en Texas— compartieron un histórico bote de 1,787 mil millones de dólares, el segundo más alto registrado hasta la fecha.

Aunque el gran premio quedó vacante, dos boletos lograron acertar los cinco números blancos, llevándose importantes recompensas.Un boleto vendido en Arizona ganó 1 millón de dólares, mientras que otro adquirido en California obtuvo 708,443 dólares. En este estado, los premios secundarios varían según el volumen total de ventas.

Los números ganadores del sorteo del lunes 15 de diciembre de 2025 fueron:

23 – 35 – 59 – 63 – 68Powerball: 2Power Play: 4x

El siguiente sorteo de Powerball se llevará a cabo el miércoles 17 de diciembre a las 10:59 p.m. Powerball realiza sorteos tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado, luego de que los sorteos de los lunes se incorporaran en 2021.

Powerball está disponible en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, lo que lo convierte en uno de los juegos de lotería más populares y seguidos del país.