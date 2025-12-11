El sorteo de Powerball de este miércoles volvió a quedar sin un ganador del gran premio, elevando el jackpot a una cifra estimada de 1,000 millones de dólares, según confirmó la página cibernética del juego.

Se trata del segundo premio que supera los mil millones este año y del séptimo pote más grande en la historia de Powerball.

El próximo sorteo está programado para este sábado.

Powerball informó que el premio tiene un valor en efectivo estimado de 461.3 millones de dólares, opción que el ganador puede elegir en lugar del pago anual. Los números sorteados este miércoles fueron 10, 16, 29, 33 y 69, con el Powerball 22.

El jackpot no se ha ganado desde el pasado 6 de septiembre, cuando dos boletos vendidos en Misuri y Texas compartieron un premio de 1,787 millones de dólares. Desde entonces, se han acumulado 40 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor.

El mayor pote en la historia de Powerball continúa siendo el de 2,04 mil millones de dólares, alcanzado el 7 de noviembre de 2022.

Los jugadores que ganen el premio mayor podrán elegir entre el pago anual valorado en aproximadamente 1,000 millones de dólares o un desembolso único de 461.3 millones. Las probabilidades de acertar el jackpot son de 1 en 292.2 millones.

El costo de cada boleto Powerball comienza en 2 dólares.