El premio mayor del Powerball volvió a aumentar luego de que no se registrara ningún ganador en el sorteo realizado la noche del sábado, extendiendo así la racha sin un boleto ganador del premio principal.

Los números sorteados fueron 1, 28, 31, 57 y 58, con la Powerball número 16 y un multiplicador Power Play de 2. Tras este resultado, el premio acumulado se estima ahora en $1,100 millones, con una opción de pago en efectivo de $503.4 millones.

Aunque nadie logró acertar todos los números para llevarse el premio mayor, varios jugadores obtuvieron premios importantes. Dos boletos vendidos en Carolina del Norte y Pensilvania acertaron cinco números más el Power Play, lo que les otorgó $2 millones a cada uno. Asimismo, boletos adquiridos en California, Florida, Michigan, Nueva Jersey y Virginia ganaron $1 millón cada uno al coincidir con cinco números.

El próximo sorteo se llevará a cabo este lunes por la noche.

El sorteo del sábado igualó el récord histórico de Powerball con 42 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor, y el premio del lunes ya se posiciona como el sexto más grande en la historia del juego.

El último premio mayor fue ganado a principios de septiembre, cuando un bote de $1,787 millones se repartió entre boletos vendidos en Misuri y Texas, convirtiéndose en el segundo más alto de Powerball, solo detrás del récord de $2,040 millones ganado en California en 2022.

Los sorteos de Powerball se realizan a las 10:59 p.m. (hora del este de Estados Unidos).

El costo del boleto es de $2, y por $1 adicional los jugadores pueden agregar la opción Power Play.

Para ganar el premio mayor es necesario acertar seis números: cinco números principales y la Powerball.

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 entre 292,201,338.

Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C. y Puerto Rico. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados.