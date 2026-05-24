La Lotería Electrónica de Puerto Rico informó dónde cayeron los premios del Powerball correspondientes al sorteo celebrado la noche de ayer, varios de los cuales resultaron ganadores en la Isla.

Según el portal del sorteo, en Puerto Rico se registró un premio de $500,000 mediante la modalidad Double Play. Además, otros dos premios de $50,000 también fueron reclamados bajo esa modalidad, mientras que un premio adicional de $100,000 correspondió a una jugada regular.

Premios de Double Play en el Powerball del 23 de mayo ( Fotocaptura )

El boleto ganador de $500,000 en Double Play fue vendido en el Colmado Bar Chiro, en el municipio de Patillas.

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Por otro lado, el boleto premiado con $100,000, obtenido mediante una jugada automática, fue vendido en la Farmacia Marilyn, en Aguirre.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El premio mayor del Powerball no tuvo ganadores en Puerto Rico ni en el resto de Estados Unidos, por lo que el acumulado ascendió a $132 millones para el próximo sorteo.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.