Esta semana Ron del Barrilito lanzó su tan esperada tienda “online”, www.shopbarrilito.com, en donde los amantes y aficionados de este centenario ron pueden adquirir todos sus productos y recibirlos directamente en su hogar sin costo adicional por la entrega. Al mismo tiempo la gerencia de Ron del Barrilito anunció con orgullo que durante estos pasados dos meses de “aislamiento social” logró retener a todos sus empleados y mantenerlos productivos y saludables.

Eduardo J. Bacardí, director de ventas y mercadeo de Edmundo B. Fernández Inc. compartió que “los retos que ha vivido el Mundo han puesto de manifiesto los verdaderos principios que rigen a muchas instituciones y empresas. En Ron del Barrilito quedó claro su pasión por cumplir con sus principios, comenzando por velar por el bienestar de su equipo de trabajo que es como una familia extendida".

PUBLICIDAD

La compañía indicó que readiestró a los empleados del Centro de Visitantes que se vieron afectados cuando se vieron obligados a no recibir más visitantes.

“Siempre tuvimos bien claro que lo primero es la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes y visitantes. Con esto en mente, el grupo se enfocó para expandir las experiencias para aquellos que querían visitarnos, pero no podían o para aquellos leales seguidores del Ron del Barrilito que por diferentes razones no podían conseguir sus productos favoritos. Y uno de los resultados, que nos enorgullece mucho presentar, es www.shopbarrilito.com. Me enorgullece decir que en esta tienda online trabajarán muchos de los empleados que laboran en el Centro de Visitantes y que forman parte de nuestra familia extendida”, añadió Bacardí.

Para mantener el equipo completo de empleados, se redistribuyeron las tareas en el Centro de Visitantes. Los embajadores de marca, guías y cocteleros se harán cargo, por el momento, de tomar y preparar las órdenes y ellos mismos van a hacer la mayoría de las entregas. Esto ha permitido ser sumamente ágiles en el proceso de venta y entrega logrando que los clientes reciban su pedido el mismo día y en la mayoría de las ocasiones en apenas dos horas de haber hecho su orden en línea.

Los amantes de Ron del Barrilito pueden entrar a la página de internet, www.shopbarrilito.com, en donde podrá adquirir todos los productos, como lo son Ron del Barrilito Dos Estrellas, Tres Estrellas, Cuatro Estrellas y Cinco Estrellas, así como el ron “over proof” Hacienda Santa Ana. De igual forma, podrán adquirir una gran variedad de artículos originales como gorras, camisetas, sombrillas, entre otros, así como artículos e instrumentos para la confección de su coctel preferido o simplemente hacer de la barra de su hogar una original, como lo son vasos de coctel, shakers, bar spoons, entre otros.

PUBLICIDAD

Por el momento, se estarán haciendo las entregas sin costo adicional a las compras valoradas en $30 o más a residentes de todo Puerto Rico, con excepción de Vieques y Culebra. También se pueden hacer las ordenes para “pick-up” en la Hacienda. Por otro lado, se están finalizando acuerdos de colaboración para establecer una la línea de distribución para atender de forma virtual a clientes en Estados Unidos y continuar las entregas en la Isla una vez se nos permita la reapertura del Centro de Visitantes al público en general.

Para más información puede comunicarse al Centro de Visitantes de Ron del Barrilito llamando al 787-415-8601. Síguenos en Facebook.com/RondelBarrilitoPR e Instagram @rondelbarrilito.