Los vecinos conflictivos son un problema recurrente. Las peleas, los chismes y las violaciones de las normas de convivencia son habituales para algunos habitantes.

Es por eso que mudarse a una nueva vivienda es una incógnita, ya que no sabes con quién vas a tener que convivir.

Para los que quieren evitar este riesgo, hay una oportunidad: se encuentra a la venta una isla entera, de más de 100 hectáreas, en Escocia.

Eilean Righ está a la venta desde hace unos meses por poco más de $13.5 millones. ( Captura / Private Islands, Inc. )

Con solo una casa y una cabaña de invitados, hasta hace unos meses la isla tenía tres habitantes, aunque ahora está vacía.

Sin embargo, su privacidad no quita que haya espacios “de lujo”. Y lo mejor: no hay vecinos humanos con los que tener que compartirlos.

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Aunque sí hay otros residentes en el espacio. El comprador tendrá la posibilidad de convivir con más de 100 habitantes de cuatro patas, ya que en la isla hay ovejas y cabras de montaña.

Hay muchos espacios para hacer de la estancia una “de lujo” Ubicada en el lago Craignish, un fiordo marino situado junto al estrecho de Jura, en la costa de Argyll, la isla llamada Eilean Righ está en una localización ideal.

Eilean Righ está a la venta desde hace unos meses por poco más de $13.5 millones. ( Captura / Private Islands, Inc. )

Es accesible en barcos provenientes de diferentes puertos. A su vez, está a 20 minutos en helicóptero desde el aeropuerto internacional de Glasgow, en el Reino Unido.

La casa principal cuenta con tres habitaciones, tres baños, dos salones, una sala de juegos, un despacho, un comedor, cuartos de servicio con lavadoras y secadoras, según el anuncio de Private Islands Inc., plataforma de venta y alquiler de islas privadas, y la que comercializa esta oferta.

Atrás de esta vivienda se encuentra el garaje, taller, bodega, oficina y un depósito de agua dulce de 5,000 litros. Además, tiene un hangar de 464 metros cuadrados —preparado para recibir a los invitados que lleguen en helicóptero —, que está conectado a la casa principal mediante un sendero iluminado de 250 metros.

La isla se encuentra a la venta por poco más de $13.5 millones, lo que ha sido una de las principales trabas.

La historia de Eilean Righ comienza en la prehistoria. Ya con solo escuchar su nombre se puede detectar la importancia que tuvo el terreno durante las décadas pasadas: su denominación, en gaélico escocés, significa “Isla del Rey”.

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Según la plataforma que la comercializa, el territorio alberga dos fortalezas de la Edad de Hierro.

Durante 1930, la propiedad perteneció a Sir Reginald Fleming Johnston, una reconocida personalidad de la época, conocido por ser el tutor del último emperador de China, Pu Yi. Una vez que terminó sus tareas en el país asiático, regresó a la isla en la que vivió hasta su muerte.

Sus propietarios actuales la adquirieron hace 25 años y hace tres que comenzaron su proyecto de modernización, en el que incluyeron otro pozo de agua dulce, mejoras en la electricidad y en el servicio de Internet.