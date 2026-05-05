La aerolínea Delta Air Lines aplicará un cambio en su servicio a bordo desde el 19 de mayo. La medida elimina comida, snacks y bebidas gratis en vuelos de menos de 349 millas dentro de Estados Unidos. La decisión impacta cerca de 450 vuelos diarios.

El ajuste incluye rutas cortas como Los Ángeles–San Francisco. En estos trayectos, los pasajeros ya no recibirán alimentos ni bebidas durante el vuelo. La aerolínea indicó que el cambio busca una experiencia más uniforme en su red.

Según explicó la compañía a People, los pasajeros en Delta Comfort y Delta Main recibirán servicio completo solo en vuelos de 350 millas o más. En esos casos habrá bebidas y snacks sin costo. En vuelos más cortos, ese beneficio desaparece.

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La excepción será la clase Delta First. Estos pasajeros mantendrán el servicio completo sin importar la duración del trayecto.

Delta también señaló que, pese a la eliminación del servicio en algunos vuelos, la tripulación seguirá disponible y atenta durante el viaje.

La aerolínea ya había reducido servicios en el pasado. En 2015 eliminó comida y bebidas en vuelos menores a 250 millas. En 2017 introdujo un servicio exprés para rutas inferiores a 349 millas.

Como parte del ajuste, la empresa ofrecerá tarifas reducidas no reembolsables durante cinco días en mercados afectados. La medida busca facilitar reservas tras cancelaciones de último momento.

Delta también incluyó apoyo para empleados de Spirit Airlines. Pilotos y asistentes de vuelo podrán acceder a viajes en lista de espera durante 10 días bajo acuerdos vigentes. Además, la empresa los invitó a postular a vacantes disponibles.

Cómo saber si su vuelo incluye snacks y bebidas

Para verificar si su vuelo tendrá servicio, debe revisar la distancia del trayecto. La política se aplica a rutas menores a 349 millas, equivalentes a unos 562 km.

Usted puede consultar esta información en herramientas como Google Flights o en la web y aplicación de Delta. También puede revisar los detalles del vuelo en su reserva.

Si el trayecto es de 350 millas o más, el servicio de snacks y bebidas se mantiene. La única excepción general es Delta First, que conserva el servicio completo en todos los casos.