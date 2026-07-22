La rutina de cargar el teléfono móvil se repite millones de veces al día. Sin embargo, la gran mayoría de personas realiza este procedimiento sin reparar en una secuencia básica que, a largo plazo, define la salud técnica de los dispositivos.

Aunque parezca un detalle menor, la decisión de qué extremo del cable se conecta primero tiene un impacto directo en los circuitos internos y en la conservación de la batería de ion-litio.

El manejo inadecuado de este hábito acelera el desgaste físico de los puertos de carga y expone a las tarjetas electrónicas a fluctuaciones energéticas que se pueden prevenir fácilmente.

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El orden correcto al conectar el celular al cargador

Para mitigar los riesgos eléctricos y mecánicos en los componentes del teléfono, existe una secuencia técnica recomendada para el uso cotidiano de los accesorios de carga.

Debido a que este proceso responde a una secuencia lógica y cronológica para el flujo seguro de la corriente, los pasos deben ejecutarse de la siguiente manera:

• En primer lugar, se debe conectar el adaptador de corriente de forma directa al tomacorriente o enchufe de la pared.

• Una vez que el cargador ya se encuentra energizado y ha regulado el voltaje inicial, se procede a conectar el extremo del cable al puerto del celular.

• Al finalizar el proceso y alcanzar el nivel de energía requerido, la desconexión debe realizarse en el sentido opuesto: primero se retira el cable del teléfono y, posteriormente, se extrae el adaptador de la toma de pared.

La explicación técnica: ¿por qué importa el orden?

La razón fundamental de esta recomendación radica en la estabilidad del flujo eléctrico. Cuando el adaptador se enchufa primero a la pared, la energía pasa por los sistemas internos del accesorio, los cuales se encargan de estabilizar y regular el voltaje antes de que este sea enviado al teléfono.

Si el procedimiento se realiza al revés —es decir, con el cable ya pegado al celular antes de introducir el adaptador a la toma—, el dispositivo móvil queda expuesto a recibir de forma directa el impacto o pulso inicial de energía que se genera al establecer el contacto físico con la red eléctrica. Si bien los teléfonos de generaciones recientes cuentan con tecnologías de mitigación, la repetición constante de este choque eléctrico durante meses o años deteriora la placa del equipo.

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A esto se suma el fenómeno de los arcos eléctricos o microchispas imperceptibles que ocurren en el momento de la conexión. Aunque no representan un peligro de seguridad para las personas, esta reacción física fomenta la oxidación de los contactos metálicos. En los cables tipo Lightning, este daño crónico suele evidenciarse mediante pines ennegrecidos que causan fallas de conectividad. Por su parte, en los puertos USB-C, comunes en el ecosistema Android y en las referencias más recientes de Apple, el riesgo se incrementa si la presencia de estas microchispas coincide con la acumulación interna de polvo o suciedad en la ranura.

Calidad del accesorio y pautas complementarias de cuidado

El riesgo de sufrir alteraciones de voltaje se agudiza de forma notable cuando se hace uso de cargadores genéricos o que no disponen de las certificaciones de seguridad correspondientes. Los adaptadores originales poseen circuitos internos diseñados para bloquear sobrecargas y cortocircuitos, una característica de la que suelen carecer las opciones de bajo costo. Mantener además cargadores antiguos conectados de manera permanente a la pared eleva las probabilidades de sobrecalentamiento y fallas en la red doméstica.

Aparte de mantener una rutina adecuada al momento de enchufar el celular, existen otros hábitos comprobados que ayudan a ralentizar el envejecimiento químico de las celdas de energía:

• Aprovechar las funciones de carga inteligente del sistema operativo, las cuales analizan las rutinas diarias del usuario para pausar el suministro nocturno y completarlo justo antes de que la persona empiece su jornada.