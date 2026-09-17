¡Ponce tiene un nuevo ganador de $570,000! Una persona acertó el jackpot de Loto Cash en el sorteo celebrado este miércoles, 16 de septiembre.

Según informó la secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, el boleto ganador fue vendido en Canas Shell Service, en Ponce, mediante una jugada automática.

Los números ganadores del sorteo fueron 12, 14, 20, 21 y 33, con el bolo amarillo de 1. El jackpot ahora vuelve a estar en $500,000 para el próximo sorteo del viernes.

“Hoy celebramos que la suerte llegó a Ponce con el jackpot de $570,000. Felicitamos a la persona afortunada y esperamos que disfrute de este importante premio”, expresó Hernández Olivo.

La secretaria auxiliar recordó la importancia de jugar de manera responsable y exhortó a los jugadores a verificar sus boletos después de cada sorteo.

Los números ganadores y otra información están disponibles a través de la página oficial y la aplicación móvil de Lotería Electrónica. La Loto Cash se sortea tres veces por semana: los lunes, miércoles y viernes