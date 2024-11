Unos cumplirán este martes con su compromiso de votar en las elecciones generales y luego seguirán su día normal de trabajo. Otros, tras ir a sus respectivos colegios electorales, tal vez se queden en sus casas esperando los primeros resultados. Y muchos más, seguramente, ni se asomarán a la caseta de votación, aprovechando el día para salir, ir a las tiendas o descansar.

Pero, ¿los comercios abren mañana?

Sepa que los establecimientos privados pueden operar en el horario que mejor entiendan, pero deben otorgar tiempo a sus trabajadores -máximo de dos horas- para que vayan a votar, recordó el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

PUBLICIDAD

Los patronos que decidan operar ese día, pagarán las horas trabajadas a tiempo sencillo, a menos que sean en exceso de la jornada máxima diaria o semanal, o que sea el día de descanso del empleado, según el DTRH.

¿Se bebe?

La venta, tráfico o consumo gratuito de alcohol –desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., con excepción de establecimientos comerciales en zonas turísticas- está prohibido.

Para tener en cuenta

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, por su parte, confirmó a Primera Hora que todos los balnearios y parques permanecerán cerrados este martes, 5 de noviembre.

En cuanto a los comercios, en Plaza Las Américas, por ejemplo, las tiendas del interior del centro comercial permanecerán cerradas mañana. Solo abrirá, según se informó a este diario, las salas de cine, varios restaurantes con acceso desde el exterior y algunos establecimientos del área de La Terraza.

El miércoles, abrirán en su horario regular, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Por otra parte, las tiendas en The Mall of San Juan, Plaza Carolina, Plaza del Caribe en Ponce, San Patricio Plaza en Guaynabo y Mayagüez Mall no abrirán, reportó El Nuevo Día. Tampoco abrirán The Outlets at Montehiedra, Shops@Caguas (antes Las Catalinas Mall), ni The Outlet at Route 66 en Canóvanas.

Se hace la salvedad de que, en algunos centros comerciales, los restaurantes y comercios con entradas independientes desde el exterior del centro comercial -como Plaza Las Américas- sí estarán abiertos.

La recomendación es, de querer visitar alguno, llame antes para confirmar.

Estos sí