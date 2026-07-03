Una avería del automóvil, una emergencia médica, la pérdida del empleo o un electrodoméstico que deja de funcionar pueden convertirse en un golpe para el presupuesto familiar. Sin embargo, los expertos coinciden en que existe una herramienta sencilla para afrontar esos imprevistos sin recurrir a tarjetas de crédito o préstamos: un fondo de emergencia.

De acuerdo con la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos (CFPB, por sus siglas en inglés), un fondo de emergencia es una reserva de dinero destinada exclusivamente a cubrir gastos inesperados, desde reparaciones del hogar y del vehículo hasta facturas médicas o una reducción repentina de los ingresos. La agencia advierte que, sin ese respaldo económico, muchas personas terminan endeudándose y tardan más tiempo en recuperarse financieramente.

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¿Cuánto dinero debería tener?

Aunque la cifra varía según la situación de cada persona, los asesores financieros suelen recomendar ahorrar entre tres y seis meses de gastos esenciales. Quienes trabajan por cuenta propia, tienen ingresos variables o son el principal sostén económico del hogar podrían necesitar una reserva aún mayor.

No obstante, el CFPB subraya que el objetivo no debe desanimar a quienes comienzan desde cero. Incluso ahorrar pequeñas cantidades puede marcar una diferencia cuando surge un gasto inesperado.

Para comenzar desde cero

1. Establezca una meta realista

El primer paso es calcular cuánto cuestan los gastos básicos mensuales, como vivienda, alimentos, transporte, servicios públicos y seguros. Esa cifra servirá como referencia para fijar el monto del fondo de emergencia.

2. Ahorre una cantidad fija cada mes

Los especialistas recomiendan convertir el ahorro en un hábito. No importa si son $10, $25 o $100 por quincena; la clave es la constancia. Automatizar las transferencias a una cuenta de ahorros facilita alcanzar la meta sin depender de la fuerza de voluntad.

3. Aproveche ingresos extraordinarios

Bonos, reembolsos contributivos, horas extra o dinero recibido como regalo pueden convertirse en un impulso importante para el fondo de emergencia, en lugar de destinarse al consumo inmediato.

4. Guarde el dinero en un lugar seguro y accesible

El CFPB recomienda mantener el fondo en una cuenta bancaria o cooperativa separada del dinero que se utiliza para los gastos diarios. El objetivo es que el dinero esté disponible cuando realmente se necesite, pero que no resulte tan fácil utilizarlo para compras impulsivas.

5. Úselo solo para verdaderas emergencias

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Los expertos insisten en que el fondo no debe utilizarse para vacaciones, regalos o compras no planificadas. Está reservado para situaciones inesperadas que afecten la estabilidad financiera, como una pérdida de empleo, una reparación importante o un gasto médico urgente. Después de utilizarlo, la prioridad debe ser reponer el dinero lo antes posible.

Un colchón financiero cada vez más necesario

El aumento del costo de vida ha elevado la cantidad de dinero que muchas familias necesitan para sentirse protegidas. Un análisis reciente de MarketWatch estimó que, en Estados Unidos, un hogar promedio podría requerir cerca de $20,000 en ahorros para cubrir entre tres y seis meses de gastos esenciales, aunque la cifra depende del tamaño de la familia, el nivel de ingresos y la estabilidad laboral.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) también recomienda crear y mantener un fondo de emergencia como parte de la preparación financiera ante desastres naturales u otras situaciones inesperadas, ya que permite cubrir gastos inmediatos mientras llegan otras ayudas o seguros.

En tiempos de incertidumbre económica, los especialistas coinciden en que contar con un fondo de emergencia no solo ayuda a evitar deudas costosas, sino que también ofrece tranquilidad y mayor capacidad para enfrentar cualquier imprevisto sin poner en riesgo la estabilidad financiera del hogar.