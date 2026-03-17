Las largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos, agravadas por el cierre parcial del gobierno federal, están provocando que algunos pasajeros pierdan sus vuelos. Sin embargo, los viajeros deben saber que en la mayoría de los casos esto no garantiza un reembolso por parte de las aerolíneas.

El problema ocurre mientras numerosos agentes de la Transportation Security Administration (TSA) continúan trabajando sin recibir salario debido al cierre gubernamental. La situación ha provocado demoras en distintos aeropuertos del país, donde los tiempos de espera para pasar por seguridad han superado una hora y, en algunos casos durante el fin de semana, hasta tres horas.

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Cuándo sí corresponde un reembolso

Según las normas del United States Department of Transportation, las aerolíneas están obligadas a devolver el dinero de un boleto únicamente cuando el vuelo es cancelado, modificado o sufre un retraso significativo atribuible a la propia compañía aérea.

En cambio, si el pasajero pierde su vuelo por razones externas a la aerolínea —como condiciones meteorológicas, problemas operativos del aeropuerto o largas filas en seguridad— la compañía no está obligada legalmente a reembolsar el dinero del pasaje.

En algunos casos, las aerolíneas pueden ofrecer alternativas como reprogramar el vuelo o emitir créditos de viaje, pero estas opciones dependen de la política de cada compañía.

Filas de seguridad no son responsabilidad de las aerolíneas

Las autoridades explican que los puntos de control de seguridad son parte de la operación del aeropuerto y están administrados por la TSA, no por las aerolíneas. Por esta razón, los retrasos en esas áreas no califican automáticamente para solicitar un reembolso.

Ante la posibilidad de largas esperas, varios aeropuertos han recomendado a los viajeros llegar con tres o incluso cuatro horas de anticipación para evitar perder su vuelo.

Cómo revisar los tiempos de espera

Normalmente, los pasajeros pueden consultar los tiempos estimados en la aplicación MyTSA, pero durante el cierre del gobierno esta herramienta no está siendo actualizada con regularidad.

Por ello, se aconseja verificar la información directamente en los sitios web o redes sociales de los aeropuertos. Por ejemplo, el Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport publica en línea los tiempos de espera en sus diferentes puntos de control.

Mientras continúe el cierre gubernamental, especialistas advierten que las demoras podrían prolongarse y afectar la experiencia de los viajeros en distintos aeropuertos del país.