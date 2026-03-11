El Departamento de Seguridad Nacional reanudó el miércoles el programa Global Entry, poco más de dos semanas después de que paralizara el servicio para los viajeros debido al cierre parcial del Gobierno.

Global Entry permite a los viajeros preaprobados y de bajo riesgo utilizar quioscos acelerados -de pago- al entrar en Estados Unidos desde el extranjero, lo que les ahorra tiempo en aeropuertos y otros puertos de entrada.

Al anunciar la medida el 22 de febrero, los funcionarios de Seguridad Nacional dijeron inicialmente que el programa se suspendería mientras se mantuviera el cierre parcial.

El departamento reasignó a los trabajadores de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos que trabajan en el programa Global Entry para procesar al resto de viajeros que llegaban.

Los viajeros de algunos aeropuertos estadounidenses tuvieron que hacer largas colas en los controles de seguridad el pasado fin de semana, lo que aumenta la preocupación sobre cómo afectará el cierre del Gobierno a la ajetreada temporada de viajes de primavera.

El cierre comenzó el 14 de febrero después de que los demócratas y la Casa Blanca no pudieran llegar a un acuerdo sobre la legislación para financiar la Seguridad Nacional. Los demócratas quieren cambios en las operaciones de inmigración que son fundamentales para la campaña de deportación del presidente Donald Trump.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.