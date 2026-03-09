El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina enfrenta tiempos de espera más largos de lo habitual en los puntos de inspección de seguridad, por lo que se recomendó a los pasajeros llegar con al menos cuatro horas de anticipación.

Aerostar explicó que la situación se debe a una escasez temporal de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), lo que ha generado filas más extensas y demoras.

“Sabemos que esta situación puede causar inconvenientes y agradecemos su paciencia y comprensión mientras nuestros compañeros federales trabajan para atender esta situación. Nuestro personal se mantiene colaborando con la TSA para facilitar el flujo de pasajeros y orientar a los viajeros dentro de la terminal”, expresó Aerostar en declaraciones escritas.

Actualmente, los controles de seguridad se concentran en el Terminal B debido al cierre del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que supervisa a la TSA.

En algunos aeropuertos de Estados Unidos, incluso, las filas se han extendido hasta los estacionamientos.

Aerostar recordó que para información actualizada sobre los vuelos, los pasajeros deben comunicarse directamente con sus aerolíneas.