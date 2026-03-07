Por motivo del cierre que experimenta el gobierno federal, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en inglés) concentrará su operación de inspección de pasajeros en el terminal B del Aeropuerto Luis Muñoz Marín.

La agencia federal cesará operaciones de manera temporal en el terminal A para concentrar su personal en un solo punto, se informó en un comunicado. “Anticipamos que esta medida podría generar una mayor concentración de pasajeros en el punto de cotejo del terminal B. Por ello, recomendamos a todos los viajeros que lleguen con un mínimo de tres horas de anticipación con respecto a la hora de abordaje de su vuelo”, señaló Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico.

“Agradecemos el compromiso de los empleados de TSA y las demás agencias federales que se mantienen laborando a pesar de que no están devengando sus salarios y nos solidarizamos con aquellos que, por atravesar retos económicos, han tenido que cesar su funciones de manera temporal. Sabemos el enorme reto que esta situación ha generado para ellos y sus familias, por lo que nuestro equipo continuará apoyándoles. Confiamos en que la situación que enfrenta el gobierno de los Estados Unidos alcance una pronta solución para beneficio de los pasajeros y de todos los que consideramos nuestros compañeros en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín”, expresó el presidente de Aerostar.

Hernández exhortó a los pasajeros a tomar todas las medidas necesarias para facilitar la labor de los agentes, considerar a los demás viajeros y agilizar su paso por el punto de cotejo federal.

Recomendaciones para los viajeros

Para evitar demoras, la empresa recomendó a los pasajeros lo siguiente: