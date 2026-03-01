LONDRES. El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpió el sábado los vuelos en todo Oriente Medio y más allá, ya que los países de la región cerraron su espacio aéreo y los aeropuertos clave que conectan Europa, África y Occidente con Asia se vieron directamente afectados por los ataques.

Cientos de miles de viajeros quedaron varados o fueron desviados a otros aeropuertos después de que Israel, Qatar, Siria, Irán, Irak, Kuwait y Bahréin cerraran su espacio aéreo. Tampoco hubo actividad aérea sobre los Emiratos Árabes Unidos, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24, después de que el gobierno de ese país anunciara un “cierre temporal y parcial” de su espacio aéreo.

Ello provocó el cierre de aeropuertos clave en Dubai, Abu Dhabi y Doha, y la cancelación de más de 1,800 vuelos de las principales aerolíneas de Oriente Próximo. Las tres principales aerolíneas que operan en esos aeropuertos -Emirates, Qatar Airways y Etihad- suelen tener unos 90,000 pasajeros al día que cruzan por esos hubs y aún más viajeros que se dirigen a destinos en Oriente Medio, según la empresa de análisis de aviación Cirium.

Dos aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos registraron incidentes, mientras que el gobierno de ese país condenaba lo que calificó el sábado de “flagrante ataque con misiles balísticos iraníes”.

Funcionarios del Aeropuerto Internacional de Dubai -el mayor de los Emiratos Árabes Unidos y uno de los más transitados del mundo- dijeron que cuatro personas habían resultado heridas, mientras que el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dhabi dijo que una persona había muerto y otras siete habían resultado heridas en un ataque con dron. También se informó de ataques en el aeropuerto internacional de Kuwait.

Aunque Irán no reivindicó públicamente su responsabilidad, el alcance de los ataques de represalia que las naciones del Golfo atribuyeron a Irán se extendió más allá de las bases estadounidenses que previamente había dicho que atacaría.

“Para los viajeros, no hay forma de endulzar esto”, dijo Henry Harteveldt, analista de la industria aérea y presidente de Atmosphere Research Group. “Deben prepararse para retrasos o cancelaciones durante los próximos días mientras estos ataques evolucionan y, con suerte, terminan”.

Las aerolíneas que atraviesan Oriente Próximo tendrán que desviar sus vuelos para evitar el conflicto, y muchos de ellos se dirigirán al sur, sobrevolando Arabia Saudí. Eso añadirá horas a esos vuelos y consumirá combustible adicional, lo que se sumará a los costes que las aerolíneas tendrán que absorber. Así que los precios de los billetes podrían empezar a subir rápidamente si el conflicto persiste.

Los vuelos adicionales también presionarán a los controladores aéreos de Arabia Saudí, que podrían tener que ralentizar el tráfico para asegurarse de que pueden gestionarlo con seguridad. Y los países que han cerrado su espacio aéreo dejarán de percibir las tasas de sobrevuelo que pagan las compañías aéreas por cruzar por encima de sus cabezas.

Pero Mike McCormick, que supervisaba el control del tráfico aéreo para la Administración Federal de Aviación antes de jubilarse y ahora es profesor en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, dijo que en los próximos días estos países podrían reabrir partes de su espacio aéreo una vez que las autoridades estadounidenses e israelíes comuniquen a las compañías aéreas dónde operan los vuelos militares y qué capacidad sigue teniendo Irán para disparar misiles.

Esos países podrán entonces decir: “De acuerdo, podemos reabrir esta parte de nuestro espacio, pero mantendremos cerrada esta parte de nuestro espacio aéreo”, explicó McCormick. “Así que creo que lo que veremos en las próximas 24 a 36 horas es cómo evoluciona el uso del espacio aéreo a medida que la actividad cinética se define mejor y a medida que la capacidad de Irán para disparar misiles y crear un riesgo adicional disminuye debido a los ataques.”

Pero no está claro cuánto tiempo podría durar la interrupción de las operaciones de vuelo. A modo de comparación, el ataque israelí y estadounidense contra Irán en junio de 2025 duró 12 días.

‘Nadie lo sabe’

La situación estaba cambiando rápidamente y las compañías aéreas instaron a los pasajeros a comprobar el estado de sus vuelos en línea antes de dirigirse al aeropuerto.

Algunas compañías aéreas han concedido exenciones a los viajeros afectados que les permitirán volver a reservar sus vuelos sin pagar tasas adicionales ni tarifas más elevadas.

Jonathan Escott y su prometida llegaron el sábado al aeropuerto de Newcastle (Inglaterra) y se enteraron de que su vuelo directo a Dubai con la compañía Emirates había sido cancelado, por lo que todos los pasajeros quedaron atrapados en el aeropuerto.

Escott se marchó a casa de su familia, a una hora del aeropuerto, pero no sabe cuándo podrá viajar.

“Nadie lo sabe”, dijo Escott. “Nadie sabe realmente lo que está pasando con el conflicto, de verdad. Emiratos no, Emiratos no tiene ni idea. Nadie tiene ni idea”.

Al menos 145 aviones que se dirigían a ciudades como Tel Aviv y Dubai a primera hora del sábado fueron desviados a aeropuertos de ciudades como Atenas, Estambul o Roma, según FlightAware. Otros dieron la vuelta y regresaron al lugar del que habían despegado. Un avión pasó casi 15 horas en el aire tras salir de Filadelfia y llegar hasta España antes de dar la vuelta y regresar al punto de partida.

Numerosas compañías aéreas cancelaron sus vuelos internacionales a Dubai durante el fin de semana, ya que la agencia de aviación civil india designó gran parte de Oriente Próximo -incluidos los cielos de Jordania, Arabia Saudí y Líbano- como zona de alto riesgo para la seguridad a todas las altitudes.

Air India canceló todos los vuelos a destinos de Oriente Medio. Turkish Airlines dijo que los vuelos a Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania estaban suspendidos hasta el lunes y los vuelos a Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán, suspendidos.

La aerolínea dijo que podrían anunciarse cancelaciones adicionales, y muchas otras compañías aéreas estaban suspendiendo los vuelos a la región durante todo el fin de semana.

