Los vehículos avanzados de movilidad aérea (AAAM, en inglés), o los taxis aéreos eléctricos, podrían despegar desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.

Esta posibilidad surge tras que el representante Victor Parés radicara la Resolución de la Cámara 607 para analizar las acciones de Aerostar Holdings, LLC., empresa operadora del aeropuerto y así acomodar este método de transportación.

“Esta es una medida que surge directamente de nuestra participación en FITUR (Feria de Turismo Internacional 2026) ya la cual vamos a trabajar”, detalló Parés.

“El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín es la principal facilidad aeroportuaria en el Caribe y lo que buscamos es que se encuentre listo para operar los nuevos taxis aéreos eléctricos que ya son una realidad en España y otros países de Europa”, agregó el representante por el Distrito #4 de San Juan.

En febrero, Agencia EFE reportó que Miami podría situarse entre las primeras ciudades del mundo en operar los taxis voladores eléctricos, un proyecto impulsado por la empresa británica Vertical Aerospace que promete transformar la movilidad urbana en una de las áreas metropolitanas con mayor congestión vehicular en Estados Unidos.

La aeronave despega en vertical como un helicóptero, inclina sus rotores en vuelo y opera como un avión convencional, antes de volver a aterrizar verticalmente. Según la empresa, esta combinación permite operar en zonas densamente pobladas sin necesidad de pistas tradicionales.

Vertical Aerospace prevé certificar la aeronave en el Reino Unido y Europa en 2028 y posteriormente validar esa certificación en Estados Unidos. De cumplirse los plazos, Miami tendría la oportunidad de situarse en la vanguardia del despliegue internacional.

El proyecto tiene el respaldo de la aerolínea estadounidense American Airlines, que ha preordenado 350 aeronaves y tiene en Miami uno de sus mayores centros de operaciones. En una primera fase, será la compañía aérea quien gestione la operación y la venta de pasajes, integrando previsiblemente el servicio dentro de su red de conexiones.

Desde el pasado septiembre, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), anunció el comienzo del proceso para asimilar los vehículos.

El Programa Piloto de Integración de Despegue y Aterrizaje Vertical Eléctrico, una iniciativa pautada para iniciar en abril en varios estados y territorios, delinea los parámetros para que los AAM utilicen zonas debidamente designadas como su espacio aéreo de forma segura.

En Europa, aeropuertos internacionales como Heathrow en Londres, Charles de Gaulle en París, Madrid-Barajas y Roma-Fiumicino comenzaron el proceso de evaluación de espacios para el uso de los AAM.

“En enero de 2026, el aeropuerto internacional recibió un total de 1.2 millones de pasajeros. Esta capacidad y la situación geográfica única de nuestra Isla, facilita la incorporación del Programa Piloto de Integración de Despegue y Aterrizaje Vertical Eléctrico, como primer paso a una integración completa de esta tecnología, la cual sin duda revolucionará el transporte en Estado Unidos y el resto del mundo durante las próximas décadas”, dijo el legislador.