Desde fuegos hasta ataques en masa, cualquier emergencia que se suscite en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, será atendida por un equipo interagencial gracias a la firma de un acuerdo colaborativo entre el gobierno estatal, municipal y empresas privadas.

Aerostar Airport Holdings, LLC., que opera el aeropuerto; los municipios de Carolina, Bayamón y San Juan; y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y sus negociados, formalmente trabajarán en conjunto para neutralizar cualquier suceso, ya sea médica, natural o de otra índole.

“Esto es un reflejo de lo que es la sincronización…de entes privados como entes de gobierno para el bien común de lo que es el centro de gravedad de este lugar. La firma de estos acuerdos afirma que la seguridad es nuestra principal infraestructura aeroportuaria, una responsabilidad compartida y coordinada”, expresó el secretario del DSP, el general Arturo Garffer, durante la conferencia de prensa donde se firmó el memorando de entendimiento (MoU, en inglés).

“Si usted atiende lo básico, lo demás puede fluir bien. La seguridad es uno de los elementos más fundamentales, más básicos que debe atenderse. Darse la mano en ese esfuerzo es el norte de este convenio colaborativo. Si se fijan, están los tres municipios más grandes y más cercanos al aeropuerto; tres municipios que tienen equipo y tienen personal adiestrado y recursos”, sostuvo el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.

¿De qué trata el MoU?

El acuerdo, vigente por dos años, formaliza los trabajos colaborativos que ya se llevan a cabo desde 2023, recalcó Garffer a Primera Hora.

Al oficializarlo, se eliminarían escollos “burocráticos” que pueden atrasar la respuesta, desde algo tan simple como tener carnets para acceder a áreas restringidas hasta conocer el plano del aeropuerto para moverse de un lado a otro con facilidad.

“No nos podemos trancar en esa burocracia. Tenemos que poder ejecutar”, resaltó.

De esta manera, se pretende reaccionar rápidamente y de manera coordinada ante cualquier emergencia, independiente de su magnitud, al igual que proveer acceso a recursos especializados y comunicación de despacho más fluida.

De izquierda a derecha: el comisionado del Negociado de Emergencias Médicas, Abner Gómez Cortés; el secretario del DSP, el general Arturo Garffer; el presidente de Aerostar, Jorge Hernández; el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz; y el director de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón Díaz. ( Suministrada )

“Nosotros siempre estamos trabajando aquí la seguridad…Hacemos muchas cosas que los visitantes ni se enteran por lo organizado (que estamos). (El acuerdo) va a ayudar que mejoremos cada día más”, comentó Abner Gómez Cortés, comisionado del Negociado de Emergencias Médicas.

Todos los componentes continuarán participando en simulacros en el aeropuerto, algo que ya estaba en práctica. Estos ejercicios pueden incluir la participación de cientos de personas. Un ejemplo de esto fue el más reciente ejercicio que contó con más de 300 primeros respondedores.

“En la medida que se hagan ejercicios de entrenamiento…(compartimos) habilidades que nosotros tengamos y habilidades que ellos tengan. Si hubiese algo en el aeropuerto, Dios nos proteja, el equipo que va a dar apoyo ya sabe lo que va a hacer. No viene a experimentar. Ese es el propósito (del acuerdo)”, dijo Rivera Cruz.

“La idea es que ellos entrenen a nuestro equipo (municipal) para que el equipo sepa qué hacer en caso de una emergencia. Si hay un desastre, todo el mundo va a saber qué hacer”, agregó a este diario.

Más allá de los ayuntamientos, el convenio incluye la formalización colaborativa con los negociados del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, del Sistema 9-1-1, de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y del Cuerpo de Emergencias Médicas.

Asimismo, incluye trabajar con los hospitales del área de Carolina, Auxilio Mutuo, San Francisco, San Jorge, Ashford, Pavía Santurce y el Centro Médico de Puerto Rico.

Jorge Hernández, presidente de Aerostar, aclaró que el convenio no incurre en un costo adicional de ninguno de sus componentes. Tampoco requerirá la contratación de más personal municipal, dijo Rivera Cruz.

El MoU es cónsono con los requisitos de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), particularmente en lo relacionado con planes de emergencia aeroportuaria y de ejercicios conjuntos con agencias externas e internas.

Pese a que el convenio se limita al aeropuerto en Carolina, Garffer adelantó a Primera Hora que está “en total disposición” de replicar acuerdos similares en Aguadilla y Ponce, ayuntamientos que también tienen instalaciones aeroportuarias.