Los viajeros se quejaron el domingo de las largas esperas -de horas en algunos casos- en los controles de seguridad de los aeropuertos de Houston y Nueva Orleans, que las autoridades achacaron al cierre del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El tiempo de espera estimado en el control de seguridad estándar del aeropuerto William P. Hobby de Houston a primera hora de la tarde del domingo era en un momento dado de tres horas, según el sitio web de Aeropuertos de Houston. El aeropuerto Hobby dijo el viernes en las redes sociales que esperaba más viajeros de lo normal debido a las vacaciones de primavera.

En una serie de publicaciones el domingo, el aeropuerto en X pasó de instar a los viajeros a llegar temprano a pedirles que lleguen 3 o 4 horas antes de sus vuelos y, finalmente, a pedirles que lleguen 4 o 5 horas antes para permitir tiempo extra para el control, citando el cierre parcial del gobierno.

Un comunicado de Aeropuertos de Houston, que cuenta con Hobby y el Aeropuerto Intercontinental George Bush como parte de su sistema, dijo que el cierre “puede afectar a las operaciones de seguridad día a día y de turno a turno.” Los tiempos de espera en los puntos de control del Aeropuerto Intercontinental George Bush a primera hora de la tarde del domingo fueron de tan sólo unos minutos.

Pasajeros de aerolínea esperan en largas filas fuera de la terminal para pasar por el control de seguridad de TSA en el Aeropuerto William P. Hobby en Houston, el domingo 8 de marzo de 2026. ( The Associated Press )

Los mensajes en X del Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans del domingo decían que la escasez de agentes de la TSA en el control de seguridad estaba provocando filas “más largas de lo normal”. El aeropuerto instó a los viajeros a llegar al menos tres horas antes de sus vuelos y dijo que los tiempos de espera podrían durar hasta dos horas. Advirtió de que podrían producirse retrasos similares a lo largo de la próxima semana.

No está claro si los retrasos de Houston y Nueva Orleans se produjeron en otros aeropuertos del país. Los tiempos de espera del domingo, más largos de lo habitual, se sumaron a los retrasos de vuelos de los últimos días en lugares como Atlanta debido a las condiciones meteorológicas.

Se espera que los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, en inglés) trabajen sin sueldo durante el actual cierre del departamento, que comenzó el 14 de febrero. Los legisladores demócratas han dicho que el DHS no recibirá fondos hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración tras los tiroteos mortales de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis a principios de este año.

Chris Sununu, presidente y director ejecutivo de Airlines for America, un grupo comercial de aerolíneas estadounidenses, instó en un comunicado al Congreso y a la administración Trump a actuar.

Pasajeros de aerolínea esperan en largas filas fuera de la terminal, incluso en el estacionamiento, para pasar por el control de seguridad de TSA en el Aeropuerto William P. Hobby en Houston, el domingo 8 de marzo de 2026. ( The Associated Press )

“Estamos en la temporada de viajes de las vacaciones de primavera y esperamos que un número récord de personas surquen los cielos. Las aerolíneas han hecho su parte para prepararse; ahora el Congreso y la administración deben actuar con urgencia para llegar a un acuerdo que reabra el DHS y ponga fin a este cierre”, dijo. “La fuerza de trabajo de seguridad del transporte de Estados Unidos es demasiado importante para ser utilizada como palanca política”.

Jessica Andersen Alexie y sus dos hijos, de 10 y 13 años, estaban entre los viajeros atrapados en las largas filas de Hobby, en Houston, cuando intentaban regresar a su casa en Nueva Orleans. Habían estado en Houston para asistir al Clásico Mundial de Béisbol.

Alexie cuenta que llegaron tres horas antes y se encontraron con una larga fila, por lo que se dieron cuenta de que no llegarían al vuelo. Mientras estaba en la fila, comprobó si podía alquilar un coche para volver a casa, pero no encontró ninguno disponible. Pudo volver a reservar para un vuelo nocturno y se sintió aliviada al pasar por la fila de seguridad CLEAR después de unas 3 horas y media.

Cuando por fin se sentaron a comer, decidió echar otro vistazo a los vuelos disponibles, ante la posibilidad de que otros en la fila tuvieran que cancelar y reorganizar sus aviones, y encontró tres plazas en un vuelo que llevó a su familia a casa el domingo por la tarde. Cuando aterrizaron en el aeropuerto de Nueva Orleans, la fila llegaba hasta el estacionamiento.

