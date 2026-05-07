La Comisión de Productos y Seguridad del Consumidor (CSPC) ha emitido una alerta solicitándole a los consumidores que dejen de usar de inmediato los limpiadores de vapor de la marca Dovety, debido al posible riesgo de sufrir quemaduras graves al usarlo.

La alerta, publicada en el portal de Internet de la agencia advierte que el aparato puede tener fugas o expulsar repentinamente agua caliente, lo que representa riesgo para las personas que los usan. Además se exhorta a los consumidores a desecharlas, no venderlas ni regalarlas a otras personas.

La CSPC señaló que los limpiadores defectuosos son los Dovety, modelo “TMSC-001”, y al momento se han reportado 52 incidentes con agua caliente que salpica, sale a chorros, se derrama, se filtra o se escapa de las máquinas de vapor, en los que al menos 48 personas han resultado con quemaduras.

A pesar de todos los incidentes, el vendedor del producto, Shenzhen Kaisennic Intelligent Technology Co., Ltd, de origen chino, se ha negado a retirarlo del mercado.

De acuerdo con la descripción del producto, el limpiado de vapor Dovety es un aparato portátil y presurizado. Tiene un cuerpo compacto de plástico, un depósito de agua integrado, un gatillo para liberar el vapor en el mango y una tapa de rosca en la parte superior para llenar el depósito. Incluye 12 accesorios, entre ellos cepillos redondos de plástico, una boquilla rociadora curva, un accesorio de escobilla de goma, una manguera de extensión y otros cabezales de limpieza intercambiables. El número de modelo “TMSC-001” está impreso en una etiqueta en la parte inferior de la unidad. La marca “Dovety” se encuentra en el lateral del producto.