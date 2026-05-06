Al menos tres personas sufrieron lesiones severas y en los ojos y perdieron la vista, luego que las tapas de sus termos de acero inoxidable salieran expulsadas y los impactaran en los ojos, según reseño El Diario de Nueva York.

Estos incidentes y otros en los que personas sufrieron laceraciones que requirieron atención médica, provocó que la empresa Thermos LLC anunciara el 30 de abril el retiro de 8.2 millones de los recipientes, que se vendieron durante años en tiendas como Target y Walmart.

De acuerdo con los reportes de incidentes, las tapas de los termos pueden salir disparadas al abrirse, provocando lesiones en los ojos. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) solicitó a los consumidores dejar de usar inmediatamente los modelos afectados, y ofrecieron instrucciones para solicitar un reemplazo gratuitamente.

PUBLICIDAD

La CPSC explicó que el problema con los termos afectados es su diseño. Los envases afectados no cuentan con una válvula de alivio de presión en el centro. Al guardar bebidas perecederas o alimentos por tiempo prolongado en el recipiente, la presión interna se acumula y provoca que el tapón salga expulsado violentamente cuando se abre.

“Si se almacenan alimentos o bebidas perecederas en el recipiente por un período prolongado, el tapón puede salir disparado con fuerza al abrirlo, lo que puede causar lesiones graves por impacto y laceraciones”, señaló la CPSC en un aviso.

Los modelos afectados son:

Thermos Stainless King Food Jar de 16 oz – modelo SK3000, fabricados antes de julio de 2023

Thermos Stainless King Food Jar de 24 oz – modelo SK3020, fabricados antes de julio de 2023

Thermos Sportsman Food & Beverage Bottle de 40 oz – modelo SK3010, todos los productos fabricados

Los productos afectados se vendieron entre marzo de 2008 y julio de 2024 en Target, Walmart, Amazon y Thermos.com, a un precio aproximadamente $30, y fueron fabricados en China y Malasia.

En la parte inferior del envase, hay un número de modelo. Si el modelo coincide y no tiene una válvula visible en el centro, es uno de los modelos afectados.

En el 2025, Walmart retiró unas 850,000 botellas Ozark Trail de 64 oz por un defecto idéntico: la presión interna hacía que la tapa saliera disparada. Al menos tres personas resultaron con lesiones faciales debido a esta situación. Dos de ellas sufrieron pérdida permanente de la vista.

Thermos LLC ha ofrecido sustituir los modelos defectuosos sin costo, dependiendo del modelo:

Para los modelos SK3000 y SK3020, los propietarios deben tomar una foto del tapón defectuoso y enviarla a Thermos. Los clientes recibirán un tapón de reemplazo con válvula de alivio.

SK3010: Los propietarios pueden solicitar una etiqueta de envío prepagada para devolver la botella. Thermos enviará una botella de reemplazo a vuelta de correo.

Para iniciar su reclamación puede visitar la página support.thermos.com, o comunicarse al 662-563-6822, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 3:30 p.m. hora del Centro. La empresa indicó que el proceso puede tardar entre siete y nueve semanas y exhortó a los consumidores a no devolver los termos a la tienda.