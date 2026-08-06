La cervecería artesanal puertorriqueña Ocean Lab Brewing Co. inauguró recientemente su quinta localidad y expandió sus operaciones de manufactura en Cataño, con una inversión de $9,675,793 en maquinaria y equipo, respaldada por los incentivos otorgados por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Como resultado, la empresa creará 60 empleos a tiempo completo, informó el DDEC en comunicación escrita.

“Agradecemos el apoyo recibido de parte del DDEC para facilitar la realización de esta expansión. Desde nuestros inicios, hemos creído e implementado un modelo de colaboración que ha convertido a la cervecería artesanal en un catalizador para el crecimiento de toda una industria en Puerto Rico. Hemos trabajado con la mentalidad de que el nombre de Puerto Rico siempre va primero. Y eso siempre nos da nuevos bríos para seguir innovando y creciendo”, resaltó Luis Fernández, cofundador y principal ejecutivo de Ocean Lab Brewing Co.

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Esta nueva planta permitirá a la empresa triplicar su capacidad de producción de cerveza artesanal hasta 600,000 cajas anuales. La operación se desarrolla en una propiedad privada de 80,000 pies cuadrados en el municipio de Cataño, donde se concentrarán la producción principal de cerveza, el almacén de distribución, el taller de mercadeo y las oficinas administrativas.

“La expansión de Ocean Lab demuestra la capacidad de nuestros empresarios de producir de aquí para el mundo. Su inversión en manufactura, la creación de empleos y su expansión a nuevos mercados demuestran que cuando apoyamos el talento de nuestros empresarios locales, generamos actividad económica en múltiples sectores”, destacó, por su parte, el secretario del DDEC, Carlos Ríos Pierluisi.

El titular de la agencia detalló que el apoyo gubernamental consistió en el otorgamiento de $2,962,738 en incentivos.

De esa cantidad, $60,000 fueron destinados a la creación de 60 empleos en las áreas de manufactura, control de calidad, logística, ventas, distribución, gastronomía y hospitalidad, mientras que $2,902,738 se aprobaron para la adquisición de maquinaria y equipo.