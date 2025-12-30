Llega el 2026 y te das cuenta que no ahorraste nada en el 2025 o no llegaste a la meta económica que tenías en tu mente.

Pues ahora hay una nueva oportunidad. Y, en un contexto marcado por el alto costo de vida, la volatilidad de los mercados y los ajustes en tasas de interés, ahorrar dinero se ha convertido en una prioridad para miles de familias. Economistas y asesores financieros coinciden en que la clave no está solo en ganar más, sino en administrar mejor lo que ya se tiene.

Una de las principales recomendaciones es elaborar un presupuesto realista. Registrar ingresos y gastos mensuales permite identificar fugas de dinero, como suscripciones que no se usan o compras impulsivas.

PUBLICIDAD

“Cuando las personas ven en qué se les va el dinero, toman decisiones más conscientes”, señalan expertos en finanzas personales.

El Banco Popular de Puerto Rico recomienda poner en práctica la regla del 50-20-30.

“50% del presupuesto para tus gastos fijos, 20% para ahorros y 30% para los gustitos y gastos misceláneos. Es una manera sencilla y eficiente para ir organizando las finanzas”, explican en su página web.

Otra estrategia fundamental es automatizar el ahorro. Programar transferencias automáticas a una cuenta separada —aunque sea una cantidad pequeña— ayuda a crear el hábito sin depender de la fuerza de voluntad. Los especialistas sugieren ahorrar al menos entre un 10% y un 20% del ingreso mensual, ajustando la cifra según las posibilidades de cada hogar.

El control de deudas también será crucial en 2026. Priorizar el pago de tarjetas de crédito con altos intereses y evitar nuevos financiamientos innecesarios puede liberar recursos a largo plazo. Consolidar deudas o renegociar tasas son alternativas cada vez más utilizadas.

En el día a día, pequeñas acciones pueden generar grandes resultados: comparar precios, comprar con lista en mano, aprovechar descuentos reales y reducir el consumo de energía y agua. Además, cocinar más en casa y limitar gastos hormiga —como cafés diarios o entregas frecuentes— puede traducirse en cientos de dólares ahorrados al año.

Better Money Habits, de Bank of America recomienda también buscar actividades gratis para el ocio.

“Use recursos, como publicaciones de los eventos de la comunidad, para encontrar entretenimiento gratis o de bajo costo”, explican.

Finalmente, los expertos recomiendan establecer metas claras, ya sea crear un fondo de emergencia, ahorrar para un viaje o prepararse para la jubilación. Tener un objetivo concreto motiva y da sentido al esfuerzo.

En un 2026 que exige mayor disciplina financiera, el ahorro deja de ser un lujo y se convierte en una herramienta esencial para la estabilidad y la tranquilidad económica.