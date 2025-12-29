LIMA, Perú. Un grupo de chamanes se reunió el lunes junto al mar en el distrito de Miraflores de Lima, la capital de Perú, para llevar a cabo un ritual anual en el que hacen predicciones para el año entrante.

Vestidos con ponchos y tocados andinos tradicionales, el grupo realizó una ceremonia y realizó predicciones sobre el curso de las relaciones internacionales, los conflictos en curso y el destino de los líderes mundiales.

En el evento de este año, los chamanes anunciaron la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro y añadieron que los conflictos globales, como la guerra en Ucrania, continuarán.

“Hemos pedido que Maduro se vaya, que se retire, que el presidente Donald Trump de Estados Unidos pueda destituirlo, y hemos visualizado que el próximo año esto sucederá”, dijo la chaman Ana María Simeón.

El grupo tiene un historial dispar en sus predicciones anuales.

El año pasado, advirtieron que estallaría una “guerra nuclear” entre Israel y Gaza, donde actualmente se mantiene un alto el fuego. Pero en diciembre de 2023, el grupo predijo correctamente que el expresidente peruano Alberto Fujimori, encarcelado por abusos contra los derechos humanos, moriría en un plazo de doce meses.

Fujimori falleció de cáncer en septiembre de 2024 a los 86 años.

Antes de la ceremonia del lunes, los chamanes se reunieron para beber brebajes alucinógenos derivados de plantas nativas, como la ayahuasca y el cactus San Pedro, que se cree les otorgan el poder de predecir el futuro.

Durante la ceremonia, colocaron mantas con flores amarillas, hojas de coca, espadas y otros objetos en la playa de La Herradura, pidiendo energía positiva para el nuevo año.

Tras bailar en círculos y tocar instrumentos ancestrales, los chamanes pidieron la paz en Oriente Medio, el fin del conflicto entre Ucrania y Rusia y la caída del presidente Maduro.

Las oraciones a los dioses, realizadas entre flores e incienso, así como danzas, buscan animar a los líderes a tomar buenas decisiones. Los chamanes también predecían desastres naturales, como terremotos y fenómenos climáticos.