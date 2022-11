Para la mal llamada venta del Viernes Negro, los consumidores no madrugaron.

Las largas filas de personas que a las 4:00 a.m. buscaban comprar algún que otro artículo en especial no se observaron.

Por ejemplo, la gerente del Best Buy de Hato Rey, Marielsa Colón, señaló que la fila que tuvieron de madrugada fue de unas 300 personas.

“Antes era mucha más larga la fila. Ahora, se ve como que las personas están, verdad, distribuyéndose durante las horas de la mañana. Pero, sí, están comprando”, manifestó.

Son los televisores de gran tamaño los artículos más buscados por los consumidores. En Best Buy había uno de 70 pulgadas de la marca Samsung a $547 y otro de 75 pulgadas LG a $569.

No obstante, el recién designado secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, destacó que en otros comercios también los televisores eran los más buscados por los consumidores.

“Hay que verla (esta venta) desde el punto de vista de que estuvimos en un periodo de pandemia. En el 2020 y 2021 no se pudo dar esta dinámica tan activa de la venta del madrugador, así que ha sido un viernes diferente. Yo veo mucho consumidor en la calle y hay entusiasmo. Están saliendo a buscar especiales. Para sorpresa quizás de nosotros en el Departamento los ‘items’ más buscados han sido nuevamente los televisores. El año anterior había sido una escalera en una ferretería, pues este año nuevamente los televisores son el ‘item’ que los puertorriqueños están saliendo a buscar”, señaló.

Aceptó, sin embargo, que las ventas no se han dado como en años anteriores, en que miles de personas esperaban en fila para entrar a primera hora de la mañana a hacer sus compras.

Torres Montalvo explicó que “nosotros llevamos en la calle desde las 04:00 a.m. y si se ve entusiasmo se ven filas. Pero no esa fila tan cuantiosa, de miles de personas que veíamos hace unos años atrás. Obviamente, esto ha cambiado mucho porque los establecimientos ya no tan solo ofrecen ofertas especiales hoy, viernes, sino que las tienen durante todo el fin de semana. Obviamente, la llegada también de las plataformas digitales para comprar por internet. Uno puede pedir un televisor y te llega a la puerta de tu casa. Eso no estaba disponible hace unos años. Así que es diferente”.

Asimismo, el secretario informó que en esta mañana solo se emitió una multa a la farmacia Walgreens del centro comercial San Patricio Plaza, en Guaynabo.

“Está vinculada a un asunto de rotulación, más bien. No está relacionado a disponibilidad de productos en las hojas de especiales de hoy de la venta del madrugador”, precisó.

Fue como a las 10:00 a.m. que Primera Hora observó que los estacionamientos de Best Buy y del centro comercial Plaza Las Américas se llenaron y había que dar varias vueltas antes de encontrar un espacio para dejar el auto. A las 8:00 a.m., ambos estacionamientos se observaban casi vacíos.

Los consumidores, por su parte, estaban contentos con los ahorros alcanzados y que las tiendas no se mostraban tan repletas de personas.

Rodolfo Matos, de Guaynabo, fue uno de esos clientes satisfecho. Mostró que su recibo indicaba una economía de $1,063. Dijo que compró enseres domésticos para amueblar un apartamento.

“Esta es la primera vez que vengo por un Black Friday. Normalmente, lo compro por internet. Pero, en esta ocasión, se ve bastante ocupado. Mejor compro por internet. Esto, porque tenía que venir en persona”, comentó el hombre.

Glory Fernández, por su parte, se levantó a las 5:30 a.m. para viajar desde Humacao a Hato Rey a comprar un televisor y otros artículos. Dice que ha visto “movimiento”, pero no como en otras ventas del madrugador en las que ha participado.

“Vi los especiales por internet y me llamó la atención los televisores. Valió la pena venir, porque tienen personal y me orientaron sobre la calidad de las diferentes marcas. Y voy contenta, pues, por eso”, sostuvo.

La mujer expuso que estas ventas han resultado favorables para el consumidor, porque las tiendas las han dividido por días o extendido durante el fin de semana. Alegó que en el pasado era de las que a las 3:00 a.m. ya estaba haciendo largas filas.

“Ahora está bien bueno”, destacó.