( The Associated Press )

Southwest Airlines anunció el martes que comenzará a cobrar una tarifa por las maletas documentadas (checked bags en inglés), abandonando una práctica de décadas que los ejecutivos habían descrito el otoño pasado como clave para diferenciar a la aerolínea de bajo costo de sus rivales.

Southwest, que construyó años de campañas publicitarias en torno a su política de permitir a los pasajeros documentar hasta dos maletas de forma gratuita, indicó que las personas que no hayan alcanzado los niveles superiores de su programa de lealtad Rapid Rewards, que no hayan comprado un boleto en clase business o que no posean la tarjeta de crédito de la aerolínea, tendrán que pagar por las maletas documentadas.

PUBLICIDAD

La aerolínea no detalló el calendario de tarifas, pero señaló que la nueva política comenzará con las reservaciones del 28 de mayo.

“Tenemos una oportunidad tremenda para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes, atraer nuevos segmentos de clientes por los que no competimos hoy y regresar a los niveles de rentabilidad que tanto nosotros como nuestros accionistas esperamos”, dijo el CEO de Southwest Airlines, Bob Jordan, en un comunicado.

Hace menos de un año, la aerolínea con sede en Dallas anunció que abandonaría otra tradición, el sistema de abordaje libre que había utilizado durante más de 50 años. Southwest espera comenzar a operar vuelos con asientos asignados a partir del próximo año.

16 Fotos El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín recordó hoy a los pasajeros que viajarán durante esta época navideña algunos de los alimentos que únicamente se pueden transportar en las maletas facturadas, es decir, el equipaje que va en la parte inferior del avión.

Southwest ha enfrentado dificultades recientemente y está bajo presión de inversores activistas para aumentar sus ganancias y sus ingresos. La aerolínea llegó a una tregua en octubre con el fondo de cobertura Elliott Investment Management para evitar una lucha por poder, pero Elliott obtuvo varios asientos en la junta directiva de Southwest.

La aerolínea anunció el mes pasado que eliminaría 1,750 empleos, o el 15% de su fuerza laboral corporativa, en los primeros despidos importantes en los 53 años de historia de la compañía.

Los recortes de empleo, que se prevé que se completen en su mayoría para finales de junio, son parte de un plan para recortar costos y transformar la compañía en una “organización más ágil, rápida y eficiente”, dijo Jordan en ese momento.

Las acciones de Southwest subieron más del 6% antes de la apertura del mercado el martes.

PUBLICIDAD

Tan recientemente como en el día para inversionistas de Southwest a finales de septiembre, los ejecutivos de la aerolínea describieron el beneficio de las maletas gratuitas como la característica más importante para diferenciar a Southwest de sus rivales. Todas las demás aerolíneas principales de Estados Unidos cobran por el equipaje documentado, y Wall Street ha argumentado durante mucho tiempo que Southwest estaba dejando dinero sobre la mesa.

La aerolínea estimó en septiembre que cobrar tarifas por equipaje generaría unos 1,500 millones de dólares al año, pero costaría a la aerolínea 1,800 millones de dólares en negocios perdidos de clientes que elegían volar con Southwest debido a su generosa política de equipaje.

11 Fotos En esta temporada alta de viajes, recuerda que estas cosas debes llevarlas en el equipaje pagado o tendrás que despedirte de ellas.

Southwest indicó el martes que continuará ofreciendo dos maletas documentadas gratuitas a los miembros preferentes de Rapid Rewards A-List y a los clientes que viajen en tarifas Business Select, y una maleta documentada gratuita a los miembros A-List y otros clientes selectos. Los pasajeros con tarjetas de crédito Rapid Rewards recibirán un crédito para una maleta documentada.

Las personas que no califiquen para esas categorías deberán pagar para documentar sus maletas. La aerolínea también anunció que lanzará una nueva tarifa básica en sus boletos de menor precio cuando entre en vigor el cambio.

En una presentación regulatoria, Southwest reveló que ahora anticipa que los ingresos por asiento disponible por milla en el primer trimestre aumentarán entre un 2% y un 4%. Su pronóstico anterior era un aumento del 5% al 7%. La aerolínea dijo que espera que la capacidad disminuya alrededor de un 2%.

La aerolínea anunció el año pasado que, junto con la asignación de asientos a los pasajeros, les cobraría extra por asientos con más espacio para las piernas y ofrecería vuelos nocturnos.