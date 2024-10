Las maletas no reclamadas y los artículos perdidos que se acumulan en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, no se ponen a la venta, como fraudulentamente se ha hecho pensar en anuncios publicados en las redes sociales.

El presidente del operador del aeropuerto, Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, explicó las regulaciones del proceso para disponer de todo aquello no reclamado.

Dejó claro que “Aerostar no vende artículos olvidados o perdidos en el aeropuerto. Tampoco autoriza a terceros a hacerlo en su nombre”.

Entonces, ¿qué se hace?

El ejecutivo explicó que “las aerolíneas y el aeropuerto mantienen protocolos para el manejo de los artículos perdidos u olvidados. Los objetos encontrados en un avión son guardados por la aerolínea bajo su propio protocolo. Mientras, que los recuperados en los puntos de inspección federal o en áreas comunes del aeropuerto, pasan a la oficina de Lost and Found, del propio aeropuerto, que los resguarda bajo seguridad por un periodo de 30 días”.

PUBLICIDAD

“Durante este lapso, si las circunstancias lo permiten, Aerostar intenta identificar y contactar a los dueños de los objetos. Luego de 30 días, los artículos de valor no reclamados pasan a un depósito de la Policía de Puerto Rico, en virtud de una Orden General de la Uniformada, que los mantiene por un año. Al cabo de este periodo, estos pasan a manos de la Administración de Servicios Generales (ASG), quien dispone de estos mediante reglamento”, añadió.

🚨ALERTA DE FRAUDE EN EL AEROPUERTO SJU: FALSA VENTA DE MALETAS POR UN DÓLAR 🚨



Advertimos a nuestra comunidad sobre un fraude que circula en redes sociales. Se está promoviendo un anuncio falso que ofrece la venta de maletas a un dólar en el Aeropuerto SJU.



Aclaramos que esta… pic.twitter.com/878rv8mKYH — Aeropuerto SJU (@AeropuertoSJU) October 22, 2024

Hernández explicó que “los artículos restantes, que no permanecen bajo custodia de la Policía, son entregados por Aerostar al Salvation Army, en calidad de donación”.

Detalló que estos procesos de ser resguardado por la Policía o entregarse a la organización sin fines de lucro se hacen luego de haber pasado el periodo de reclamación de 30 días.

En el aeropuerto de Isla Verde se recuperan entre 150 a 200 artículos mensuales, cifra que varía por temporada. Estos suelen ser, en su mayoría, identificaciones y efectos electrónicos, que los pasajeros olvidan en los puntos de inspección de seguridad, administrados por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), se indicó en comunicado de prensa.

Para hacer una reclamación acerca de un objetivo perdido u olvidado, pueden acceder a sjulostandfound.com o llamar al 787-289-7240, extensión 2000. También puede visitar la oficina de Lost and Found, ubicada en el segundo nivel de la terminal D de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. La persona recibe un número de reclamo y se le informa cuando fue encontrado o en su caso que no fue encontrado.