Los estafadores regresan a la carga con el esquema fraudulento de venta de maletas olvidadas en el aeropuerto.

En una página en las redes sociales que se identifica como “Aeropuerto de Luis Muñoz Marín”, se anuncia la venta de maletas perdidas en el aeropuerto, por un dólar. “Limpiamos el almacén del aeropuerto y vendemos tu equipaje perdido por $1. Todas nuestras maletas están lenas de varias cosas y aparatos electrónicos. Entrega a todo el país. La oferta es en línea hasta fin de mes”, lee el texto que se acompaña de una foto de un almacén repleto de maletas, con etiquetas de viaje y un anuncio que lee “Equipaje perdido, $1.00″.

PUBLICIDAD

Aunque no se alude directamente al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en la publicación, el texto incluye la bandera de la isla en dos ocasiones. Al pie de la publicación puede verse un enlace en el que supuestamente pueden hacerse los pedidos.

No es la primera vez que este esquema surge en las redes sociales. En noviembre del año pasado, Aerostar Holdings, empresa que administra el aeropuerto, advirtió sobre el esquema y exhortó a la ciudadanía a no caer en el mismo. “Aerostar no comercia con artículos olvidados o perdidos en el aeropuerto ni autoriza a terceros a hacerlo en su nombre. Instamos a los ciudadanos a ejercer precaución ante cualquier oferta de este tipo en redes sociales o sitios web, y a abstenerse de compartir información personal o financiera, ya que se presta para el fraude”, indicó la empresa en aquella ocasión en declaraciones escritas.

También exhortó a los ciudadanos a no ofrecer detalles personales ni números de sus tarjetas de crédito a las cuentas que compartieron la supuesta venta.

Este no es el único esquema de este tipo. El año pasado también se dio a conocer otro esquema en el que se utilizaba el nombre de una organización sin fines de lucro y el de un reconocido centro comercial, y una página falsa en las redes sociales, con la finalidad de estafar a los consumidores con la venta fraudulenta de maletas.

En aquella ocasión, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) advirtió que más que lograr las ventas fatulas, la finalidad de los estafadores detrás del esquema, es obtener información financiera de los consumidores, como números de cuentas o de tarjetas de crédito.