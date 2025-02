Starbucks informó este martes la apertura de su tienda en el Hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey, el primer establecimiento de la cadena dentro de una institución hospitalaria en Puerto Rico.

El espacio, que es la tienda número 35 en la Isla, busca ofrecer un espacio de tranquilidad para los pacientes y familiares, así como para el personal del hospital, según se informó en un comunicado de prensa.

La tienda opera de lunes a jueves de 6:30 a.m. a 11:00 p.m., los viernes y sábados de 6:00 a.m. a 10:30 p.m. También abre los domingos de 6:30 a.m. a 11:00 p.m.

PUBLICIDAD

Starbucks abrió́ su primera tienda en San Juan en el año 2002. La cadena, actualmente, opera bajo licencia por la empresa puertorriqueña Baristas del Caribe. Sus 35 tiendas en toda la isla emplean a más de 750 personas.

Baristas del Caribe es parte de un grupo familiar puertorriqueño cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX e incluyen activos en las agroindustrias, bienes raíces comerciales, centros comerciales y QSR’s (Quick Service Restaurant).