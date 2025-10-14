Washington. Stellantis, la compañía matriz de marcas como Jeep, Chrysler o Dodge, invertirá 13,000 millones de dólares en Estados Unidos en los próximos cuatro años para incrementar su producción un 50 % en el país.

La compañía señaló en un comunicado que lanzará cinco nuevos vehículos y 19 modelos renovados en los próximos cuatro años, lo que creará 5,000 puestos de trabajo en sus plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana.

La inversión, la más importante en EE.UU. de la compañía en 100 años, permitirá la reapertura de la planta de montaje de Belvidere (Illinois), para lo que destinará 600 millones de dólares. En esa planta se aumentará a partir de 2027 la producción de los modelos Jeep Cherokee y Jeep Compass.

La inversión de 400 millones de dólares en la planta de Toledo (Ohio) permitirá el ensamblaje de una nueva camioneta.

En Warren (Michigan), desarrollará un nuevo todocaminos SUV grande con motor de combustión y versión eléctrica tras invertir 100 millones de dólares.

Y en Detroit (Michigan), Stellantis invertirá 130 millones de dólares para producir la próxima generación del Dodge Durango que empezará a ser fabricada en 2029.

Además, en Kokomo (Indiana), Stellantis producirá un nuevo motor de cuatro cilindros a partir de 2026. La compañía invertirá en esa planta 100 millones de dólares.

“Esta inversión en Estados Unidos, la mayor en la historia de la compañía, impulsará nuestro crecimiento, reforzará nuestra base industrial y generará más empleos en los estados que consideramos nuestro hogar”, afirmó Antonio Filosa, consejero delegado de Stellantis y director de operaciones para Norteamérica.

Filosa añadió que el éxito en Estados Unidos no solo es bueno para Stellantis en el país sino que también fortalece la compañía en todo el mundo.