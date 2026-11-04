El segundo aumento del gas propano o licuado en lo que va del año inició el lunes.

A nivel residencial, el alza representa entre $10 a $30 adicionales a lo que se pagaba a principios de año. A nivel comercial, el impacto de este fluctúa entre $120 a $240 semanales adicionales a lo que costaba en enero pasado, según los ejemplos que expuso el portavoz de la Federación de Distribuidores de Gas Unidos de Puerto Rico, Eduardo Pérez Guadalupe.

Todo afecta

La causa del incremento en el precio del gas propano va más allá del conflicto militar con Irán, que ha ocasionado incrementos en el costo del combustible a nivel mundial. Ya esta escalada provocó un alza en mayo pasado.

PUBLICIDAD

En la actualidad, el incremento está relacionado con un aumento de la oferta y la demanda a nivel de Estados Unidos, explicó el gasero, propietario de Mister Rafy Gas de Gurabo.

“En el caso del gas, aunque inciden el alza del petróleo, el conflicto en el Oriente Medio y demás, principalmente incide por la llegada del invierno en Estados Unidos, el tiempo frío. Obviamente, la demanda del petróleo, específicamente del gas, aumenta y, con ello, la oferta y la demanda aumentan”, detalló.

Pérez Guadalupe señaló que el primer aumento de mayo fue de un promedio de $7. El alza actual es de unos $6. Pero, cuando se le incluyen gastos operacionales, como el pago de combustible incurrido por las entregas al hogar y demás, el impacto puede ser mayor a los $13.

El gasero, por ejemplo, expuso que antes gastaba entre $80 a $100 diarios echando gasolina a su transporte para entregar el gas y ahora entre $150 a $180 diarios.

Pérez Guadalupe explicó que, ante tanto aumento, los gaseros también absorben parte del golpe.

“Cada vez nuestro margen de ganancia es menor. Si sumamos y restamos y ponemos todo lo que nos cuesta poder transportar y poder hacer esa entrega, sería casi imposible para una persona común adquirirlo hoy día”, sostuvo.

Lo que se pagará

La cuenta sigue aumentando en contra del consumidor, quien ahora pagará por un tanque de 100 libras de gas propano entre $120 a $130. A principios de año, dijo Pérez Guadalupe, ese tanque estaba entre $100 a $110.

PUBLICIDAD

El tanque pequeño de 25 libras, que según explicó el gasero no se llena a esa capacidad por temor a que estalle al ser expuesto a altas temperaturas a las que suele exponerse en el proceso de compra y venta, está ahora entre $25 a $35. En enero, el precio de venta era entre $20 a $25.

El experto explicó que la diferencia de cobrar $120 o $130 depende de la distancia de la residencia, la frecuencia en la que el consumidor llama a comprar gas y otras consideraciones de negocio.

Explicó que en una residencia un tanque de 100 libras suele durar entre cuatro a seis meses, lo que provoca que no sea un consumidor continuo. Sin embargo, Pérez Guadalupe comentó que cuando reconoce que son personas retiradas y de bajos recursos, tiende a cobrarles una cantidad menor.

Pero, en la balanza de quién experimenta más el impacto de este aumento al gas, el portavoz reconoció que son los negocios.

“Me da tristeza de esas personas que viven cheque a cheque, porque necesitan el gas para cocinar… Se está entrando a la fecha donde más se consume gas en Puerto Rico. La gente tiende a hornear su pavito, su pernil. La gente trata de estirar un poco más. Pero, siempre hay que secar su ropa, usar calentador, usar la estufa. Eso trae cola. A lo mejor poniendo en promedio, sería centavería al día. Cuando vas a industria, al cafetín de la esquina, ese aumento es considerable, porque ellos consumen más y lo ven cada semana”, afirmó.

PUBLICIDAD

A modo de ejemplo, habló de un restaurante que tiene como cliente. Explicó que semanalmente le lleva entre tres a cuatro tanques de 100 libras de gas.

“Eso a la semana, estamos hablando de $120 a $130 semanales en incremento, solamente del gas… ¿Qué él va a hacer? (El costo de) su producto lo tiene que subir, porque hay que compensarlo. Así que nos vemos afectados por todas partes”, comentó.

En aquellas industrias o restaurantes de mayor escala, que compran “pipotes grandes”, el aumento se calcula de manera diferente. Pérez Guadalupe señaló que, en vez de libra, se les cobra por galón. A principios de año, estaba a $3.85 el galón. En la actualidad, tras los dos aumentos registrados, el precio se ubicó entre $4.45 a $4.75 el galón.

“Yo tengo un cliente que me gasta 300 galones a la semana, que son $300 por 80 centavos más caro. Es un aumento de $240 semanales. O sea, que es casi un aumento de $1,000 mensual”, calculó el gasero.

¿Qué más influye?

Estos aumentos se hicieron efectivos finalmente el lunes, luego de que el Departamento de Asuntos del Consumidor los paralizara la semana pasada. Buscaba reunirse con las distribuidoras de gas en la Isla, Empire Gas y Tropigas, así como analizar si era legal el propuesto incremento.

El portavoz de la Federación explicó que el DACO no tiene jurisdicción en los aumentos al gas. Pero, dijo que ve necesaria su intervención. Es que contó que una vez termine el frío en Estados Unidos, se debe regular que el precio del gas igualmente disminuya en la Isla.

PUBLICIDAD

“Yo exhortaría a que el gobierno, las autoridades, le dieran un poquito más a esta industria, que la tienen abandonada, para que puedan legislar de manera que ellos puedan monitorear a estas empresas que son las encargadas a traer el gas a Puerto Rico, Empire Gas y Tropigas. Para eso mismo, que cuando tengan que subir, ellos vean que sea legal y puedan presentar la evidencia de por qué lo suben. Pero, a la hora de bajar, porque el invierno se va a ir, el consumo va a disminuir, pues, entonces ese precio también tiene que bajar. Eso ha pasado, especialmente en los últimos años, subió, pero nunca bajó”, afirmó Pérez Guadalupe.

Da paso, explicó que, más allá de la cotización del gas a nivel de Estados Unidos, el precio del gas propano en Puerto Rico está sujeto a la transportación hacia Puerto Rico bajo las leyes de cabotaje, que requieren que el barco sea construido, propiedad y tripulado por entes de Estados Unidos. Cuando llega a la Isla, dijo que se le impone “una doble crudita”, que son dos impuestos por cada barril de gas.

“No es tan solo es lo que está cotizando el gas propano en el mercado, sino el transporte de ese derivado, en este caso del gas a Puerto Rico, transportarlo desde el muelle a las diferentes plantas y, a su vez, tenemos el impuesto a la crudita, que es doble”, resumió.