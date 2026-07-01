Ante la emergencia provocada por los devastadores terremotos que han sacudido a Venezuela, T-Mobile anunció que eliminará temporalmente los cargos por llamadas, mensajes de texto y servicios de roaming relacionados con ese país, con el fin de facilitar la comunicación entre sus clientes y sus familiares o amigos afectados.

La empresa informó que la decisión responde a la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, donde miles de personas han resultado afectadas y continúan las labores de rescate y recuperación.

De acuerdo con T-Mobile, los clientes de pospago recibirán este beneficio de forma retroactiva desde el 26 de junio, mientras que los usuarios de los servicios prepago de T-Mobile y Metro by T-Mobile quedaron incluidos en la medida a partir del 30 de junio.

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El beneficio estará vigente hasta el 7 de julio e incluye llamadas internacionales de larga distancia, mensajes de texto y servicios de roaming dentro de Venezuela.

La compañía indicó que continuará monitoreando la evolución de la emergencia y evaluará si es necesario extender las medidas de apoyo mientras avanzan los esfuerzos de recuperación en el país sudamericano.

Asimismo, recordó que los clientes que necesiten asistencia o tengan dudas sobre su servicio pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente a través del 611 desde un teléfono T-Mobile o llamando al 1-800-937-8997. También invitó a consultar el Centro de Respuesta a Emergencias de la empresa para obtener información adicional sobre sus iniciativas de apoyo durante desastres naturales.