Todos conocemos ese momento incómodo. Saliste de jangueo con tus amistades y prometieron que pagarían su parte. En fin, no le quieren complicar el trabajo al mesero pidiéndole que divida la cuenta.

La promesa “ahorita te lo paso por ATH Móvil” nunca se cumple y hay que recordárselo, vía mensaje de texto, llamada u olvidarse de la deuda por completo.

Esta realidad, sin embargo, se convertirá en un problema del pasado, pues la aplicación de transferencia monetaria ATH Móvil incluyó la funcionalidad “solicitar transferencia”, donde un usuario puede pedir una cantidad específica de dinero a un número de teléfono o uno de sus contactos.

“Ya no tienes que textearle, recordarle, llamarle al que te debe algo de dinero. Así que, estamos haciéndole la vida y la experiencia más fácil a los puertorriqueños”, detalló a Primera Hora, Andrea Carretero, Group Project Manager ATH Móvil en Evertec.

De tener la aplicación debidamente actualizada, los 2.2 millones de usuarios activos ya deberían tener esta funcionalidad disponible en sus dispositivos móviles.

“Esto es algo que queríamos hacer hace mucho tiempo y aprovechamos los tiempos navideños para darles ese regalo a los usuarios de ATH Móvil y este pasado lunes empezamos a lanzar y ahora el 100% de los usuarios que tienen la aplicación actualizada tienen disponible la funcionalidad de solicitar una transferencia de persona a persona desde la aplicación”, comentó Carretero.

“(Es) algo que los usuarios llevan pidiendo por mucho tiempo y también nosotros llevábamos mucho tiempo planificando hacerlo. La aplicación ha madurado mucho y hay muchos más controles de fraude en este momento, así que era el momento correcto para poder lanzar esta funcionalidad”, agregó.

Lo que puedes y no puedes hacer

Al momento, la solicitud de fondos únicamente se puede hacer entre cuentas personales y aún no está disponible para negocios.

El máximo de dinero que se puede solicitar es igual al que se puede enviar o recibir diariamente: $500. Próximamente, también se limitará cuántas solicitudes se pueden enviar durante el transcurso de un día.

Se vislumbran más adiciones para que la aplicación sea aún más fácil de usar para personas y negocios, anuncios que se harán en el transcurso del año.

Recientemente, se agregó “Parking Checkout”, que permite pagar boletos de estacionamiento desde la aplicación.

Si está en los estacionamientos de Distrito T-Mobile, el Centro de Convenciones, el Hyatt Centric o de Ashford Walk, puede escanear el código QR del boleto, pagarlo y presentarlo al brazo mecánico para salir del área.

Se espera que en 2026 se pueda usar en otros 20 estacionamientos.

“Eso es una funcionalidad bien innovadora y súper conveniente”, celebró.

Ojo al fraude

Carretero advirtió a todo usuario a evitar caer en posibles esquemas de fraude al recibir solicitudes de dinero.

De recibir una petición de alguien que no conoce, no envíes el dinero y rechaza la petición.

“Si tú no conoces a la persona o el número de teléfono está dentro de tus contactos, no te sale con el nombre como tú lo tienes registrado, dale ‘decline’. Solamente acepta ‘requests’ de personas que conoces o que sabes que te van a pedir una solicitud. Eso es bien importante para mitigar el fraude. Si tú no sabes de quién viene, mejor dale decline antes de enviarle dinero”, estableció.

Carretero recomendó, también, que esos desconocidos se deberían bloquear desde la misma aplicación.

“Eso lo puede hacer desde dentro de la misma transacción de una solicitud. En la parte de arriba a la derecha hay un simbolito para bloquear o en la sección de ‘settings’ dentro de la parte de seguridad hay un área donde puedes entonces bloquear personas que no te puedan ni enviar dinero ni te pueden enviar ‘request’”, detalló.

Es importante recordar que, si recibe una supuesta llamada de ATH Móvil, es fraude. Tampoco se solicitarán datos sensibles por teléfono, como contraseñas, códigos de verificación o números de tarjeta.

Si alguien que dice ser del equipo de ATH Móvil insiste con urgencia el envío de dinero para “resolver ahora mismo” o “evitar un problema mayor”, es fraude.