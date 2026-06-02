El restaurante Texas de Brazil concluyó operaciones el pasado 1 de junio en las instalaciones que ocupó desde mayo de 2011 dentro del hotel Sheraton Puerto Rico Resort & Casino, en el Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Según informó en un comunicado de prensa Damarisse Martínez, portavoz de Churrasquería de Brazil, Inc., propietaria del restaurante, el cierre se produjo luego de que las partes no lograran renovar el contrato de arrendamiento que permitía la operación del establecimiento dentro del hotel.

Martínez sostuvo que la empresa mantiene su compromiso con Puerto Rico y se encuentra evaluando una nueva propuesta que le permitiría establecer nuevamente el restaurante en otra localidad.

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“Actualmente, la gerencia sostiene conversaciones con otra empresa con el fin de retomar la operación en Puerto Rico y seguir sirviendo al público que les ha respaldado durante estos años. Aunque aún no existe una determinación final, los propietarios del restaurante mantienen el interés y el compromiso de lograr una reapertura en el menor tiempo posible”, leen las declaraciones de Martínez Ruiz.

La empresa agradeció el respaldo de los clientes que visitaron el restaurante durante los pasados 14 años, así como la labor de sus empleados, suplidores y aliados comerciales. Además, informó que realizó gestiones para apoyar a los trabajadores impactados por el cierre, incluyendo orientación sobre beneficios aplicables y referidos laborales dentro de la industria de restaurantes.

Texas de Brazil es una reconocida franquicia internacional inspirada en la tradición de las churrasquerías del sur de Brasil, que combina una amplia selección de cortes de carnes servidos al estilo rodizio con una extensa oferta gastronómica.