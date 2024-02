La cadena de tiendas Burlington tendrá su espacio en The Outlet at Montehiedra, en San Juan, anunció este martes Paul Schiffer, vicepresidente senior de arrendamiento de Urban Edge Properties, la empresa propietaria del centro comercial.

Burlington ocupará el espacio que dejará Capri, donde actualmente se lleva a cabo una venta de liquidación por cierre, según reportó El Nuevo Día.

“Llega a nuestro centro comercial Burlington, el minorista de descuento nacional que ofrece precios bajos todos los días en las marcas favoritas de los clientes para toda la familia. Con hasta un 60 por ciento de descuento todos los días, en productos de marca que llegan regularmente. Nuestros clientes disfrutarán de algo diferente cada vez que nos visiten para realizar sus compras”, informó Schiffer.

PUBLICIDAD

El establecimiento se une a otras megatiendas que ubican en The Outlet at Montehiedra, como Marshalls, el nuevo outlet de Náutica, Gap Factory, Old Navy y Nike Factory.

En el comunicado de prensa no se informó la fecha de apertura de Burlington en The Outlet at Montehiedra.

Burlington próximamente ocupará los antiguos locales de Bed Bath & Beyond en los centros comerciales Plaza del Sol y San Patricio Plaza, en Bayamón y Guaynabo, respectivamente.

En Bayamón se prevé que abra el 17 de mayo y en Guaynabo el 21 de junio. Estos se sumarán a los ya establecidos en Rexville Town Center, Santa Rosa Mall y Plaza Guaynabo. En San Juan también hay Burlington en Plaza Las Américas y en la avenida 65 de Infantería.