Guardar dinero y dejarlo acumulado en una cuenta que apenas genera intereses puede tener un costo: perder poder adquisitivo con el paso del tiempo.

En Estados Unidos, donde el costo de los alimentos, la vivienda, el transporte y otros servicios continúa presionando los presupuestos familiares, encontrar alternativas para obtener rendimiento de los ahorros se ha convertido en una consideración importante para quienes buscan proteger sus finanzas.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, en inglés), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0.4% en octubre, mientras que el componente de alimentos registró un incremento de 0.5%.

Aunque estos cambios puedan parecer pequeños, su efecto se acumula. Esto significa que una cantidad de dinero que hoy permite comprar determinados productos y servicios podría resultar insuficiente para adquirir lo mismo en el futuro.

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Ante este escenario, existen diferentes instrumentos financieros que pueden ayudar a contrarrestar el impacto de la inflación. Entre ellos figuran las cuentas de ahorro de alto rendimiento, los certificados de depósito, los bonos de ahorro Serie I y los valores del Tesoro protegidos contra la inflación.

También hay alternativas como el oro y otras materias primas, aunque estas conllevan riesgos adicionales.

¿Por qué importa dónde guardas tus ahorros?

Una cobertura contra la inflación, conocida en inglés como inflation hedge, es un activo o estrategia financiera que busca conservar el valor del dinero o generar rendimientos que compensen el aumento de los precios.

Como explica Yahoo Finance, el propósito es evitar que los ahorros pierdan capacidad de compra mientras permanecen guardados.

Por ejemplo, si una persona mantiene $10,000 en una cuenta que no paga intereses y los precios aumentan durante el año, ese dinero seguirá representando la misma cantidad nominal, pero permitirá comprar menos productos y servicios.

Por eso, además de cuánto dinero se ahorra, también importa el rendimiento que produce y la facilidad para disponer de él cuando sea necesario.

Cuentas de ahorro de alto rendimiento

Una de las alternativas más accesibles son las cuentas de ahorro de alto rendimiento (high-yield savings accounts), que suelen ofrecer intereses superiores a los de las cuentas de ahorro tradicionales.

Según Yahoo Finance, algunas de estas cuentas y determinados certificados de depósito han llegado a ofrecer rendimientos anuales de hasta 4%, aunque las tasas varían entre instituciones y pueden cambiar con las condiciones del mercado.

Una de sus principales ventajas es que permiten mantener el dinero relativamente disponible, lo que las convierte en una opción para quienes desean generar intereses sin comprometer sus ahorros durante varios años.

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Antes de abrir una cuenta, conviene comparar la tasa de rendimiento anual (APY, en inglés), los cargos por mantenimiento, los requisitos de depósito mínimo y las condiciones para retirar fondos.

También es importante verificar que la institución esté asegurada por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).

Esta entidad protege los depósitos elegibles hasta $250,000 por depositante, por banco asegurado y por categoría de titularidad. La cobertura incluye cuentas corrientes, cuentas de ahorro y certificados de depósito.

Certificados de depósito: intereses a cambio de mantener el dinero

Los certificados de depósito (CD, en inglés) son otra alternativa para quienes pueden dejar una cantidad de dinero depositada durante un periodo establecido.

A diferencia de muchas cuentas de ahorro, estos instrumentos permiten fijar una tasa de interés durante un plazo determinado. De esta manera, el titular conoce el rendimiento acordado si conserva el depósito hasta su vencimiento.

Los plazos pueden variar según la institución y el producto seleccionado.

Sin embargo, retirar el dinero antes de la fecha establecida generalmente implica pagar una penalidad, que puede reducir los intereses acumulados.

Por esa razón, es recomendable evaluar primero cuánto dinero se necesita mantener disponible para emergencias y utilizar los CD con fondos que no se anticipa necesitar a corto plazo.

Bonos I: una tasa que se ajusta según la inflación

Los bonos de ahorro Serie I, conocidos como Series I Savings Bonds, son instrumentos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que incorporan un componente de rendimiento vinculado a la inflación.

Su tasa combina dos elementos: uno fijo, que permanece durante la vida del bono, y otro variable, que se revisa cada seis meses de acuerdo con los cambios en los precios al consumidor.

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Para los bonos emitidos entre el 1 de noviembre de 2026 y el 30 de abril de 2027, el Tesoro estableció una tasa compuesta anualizada de 5.51% durante los primeros seis meses.

Ese rendimiento se compone de una tasa fija de 1.40% y un componente de inflación semestral de 2.04%.

No obstante, el rendimiento no permanece necesariamente igual durante toda la inversión. Cuando llega el periodo de revisión, la parte variable puede aumentar o disminuir dependiendo del comportamiento de la inflación.

Por eso, antes de adquirirlos, es importante conocer sus condiciones de compra, límites y restricciones de rescate.

TIPS: inversiones del Tesoro vinculadas al costo de vida

Otra alternativa son los valores del Tesoro protegidos contra la inflación, conocidos como TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities).

Estos bonos están diseñados para ajustar su valor principal de acuerdo con los cambios en el Índice de Precios al Consumidor.

A medida que aumenta la inflación, el principal sobre el que se calculan los intereses también se ajusta. Si los precios bajan, el principal puede reducirse.

Los TIPS pagan intereses dos veces al año y se emiten con vencimientos de cinco, 10 y 30 años.

Una característica importante es que, al vencimiento, el inversionista recibe el principal original o el ajustado por inflación, el que sea mayor.

Sin embargo, eso no significa que estén libres de riesgos. Su precio puede fluctuar en el mercado y una venta antes del vencimiento podría ocasionar pérdidas.

Oro y materias primas: alternativas con mayor exposición al riesgo

El oro suele utilizarse como activo de refugio durante periodos de incertidumbre económica y presiones inflacionarias.

Sin embargo, su precio no siempre aumenta cuando sube la inflación. También puede experimentar caídas y, a diferencia de una cuenta de ahorro o un bono, no genera intereses ni dividendos.

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Otras materias primas, como el petróleo, el gas natural, los metales y los productos agrícolas, también pueden formar parte de estrategias de protección ante determinados escenarios económicos.

Sus precios, no obstante, dependen de factores como la oferta, la demanda, los conflictos internacionales, los costos de producción y las condiciones del mercado.

Por tanto, son alternativas que pueden implicar fluctuaciones importantes y no necesariamente resultan adecuadas para quienes necesitan conservar sus ahorros sin exponerse a pérdidas.

Diversificar para reducir la exposición

Otra estrategia consiste en distribuir el dinero entre diferentes instrumentos financieros, en lugar de concentrarlo en una sola alternativa.

La diversificación puede combinar efectivo, cuentas de ahorro, bonos del Tesoro, fondos indexados y otras inversiones, dependiendo de los objetivos y el tiempo durante el cual se espera mantener el dinero.

Para organizar los ahorros, algunas medidas que pueden considerarse son:

Mantener un fondo de emergencia: conservar dinero en una cuenta líquida y asegurada por la FDIC para atender gastos inesperados.

conservar dinero en una cuenta líquida y asegurada por la FDIC para atender gastos inesperados. Separar los ahorros según su propósito: evaluar instrumentos como los CD o los bonos I para objetivos con fechas definidas, siempre que sus condiciones sean compatibles con las necesidades de retiro.

evaluar instrumentos como los CD o los bonos I para objetivos con fechas definidas, siempre que sus condiciones sean compatibles con las necesidades de retiro. Distribuir las inversiones a largo plazo: evitar concentrar todo el capital en un solo activo o mercado.

evitar concentrar todo el capital en un solo activo o mercado. Comparar los rendimientos y los costos: revisar las tasas, las comisiones, las condiciones de retiro y las posibles obligaciones contributivas antes de comprometer el dinero.

También hay que tener presente que no todos los productos financieros tienen la misma protección. La FDIC no asegura acciones, bonos, fondos mutuos ni criptomonedas, aunque se adquieran mediante una institución bancaria asegurada.

En definitiva, proteger los ahorros de la inflación no significa buscar necesariamente el rendimiento más alto, sino encontrar un equilibrio entre los intereses que puede generar el dinero, los riesgos que se está dispuesto a asumir y la posibilidad de disponer de los fondos cuando hagan falta.