TJ Maxx anuncia la apertura de una nueva tienda en Puerto Rico
Te contamos cuándo será su gran apertura.
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TJ Maxx abrirá una nueva tienda en Plaza Carolina, en Carolina, donde los compradores podrán encontrar moda de marcas reconocidas y de diseñador, accesorios, joyería, artículos para el hogar, belleza y otros productos a precios reducidos.
La nueva tienda abrirá sus puertas el jueves, 10 de septiembre, y la gran apertura se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
El establecimiento estará ubicado en el 1925 de la avenida Jesús M. Fragoso, en Carolina, y contará con aproximadamente 26,656 pies cuadrados. La nueva tienda sustituirá la ubicación que TJ Maxx tenía en Fragoso Avenue, en Villa Fontana.
Su horario regular será de 9:30 a.m. a 9:30 p.m., todos los días. TJ Maxx cuenta con más de 1,300 tiendas distribuidas en 49 estados y Puerto Rico.