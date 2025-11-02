Si acostumbra comprar en TJ Maxx, malas noticias: la cadena anunció que cerrará sus 1,340 tiendas en Estados Unidos por24 horas, por el Día de Acción de Gracias.

El Día de Acción de Gracias o ThanksGiving se celebra el cuarto jueves de noviembre, es decir que este 2025se llevará a cabo el 27 de noviembre, día en que no habrá actividad en ninguna de las sucursales de TJ Maxx.

Lo que la cadena recordó, de acuerdo con The Sun, es que el día siguiente, cuando vuelva a abrir sus puertas. ofrecerá a sus clientes las ofertas más esperadas del año en el Black Friday o viernes negro, en un horario de 8:00 A. M. a 9:00 P. M. para que tengan tiempo suficiente de comprar.

PUBLICIDAD

Otras cadenas que pertenecen a la compañía TJX también cerrarán el próximo 27 de noviembre como Marshalls, HomeGoods, Sierra y Winners.

La razón que brindó lacompañía para no tener actividad durante 24 horases que buscan brindarles tiempo a sus empleados para que disfruten del Día de Acción de Gracias con sus familiares y amigos.

Otras cadenas de Estados Unidos cerrarán sus tiendas durante el Día de Acción de Gracias

El gobierno de Estados Unidos recordó que el Día de Acción de Gracias tiene su origen en 1621 cuando los colonos ingleses y los nativos americanos celebraron su primera cosecha exitosa luego de un duro invierno.

Desde que fue instaurado como feriado nacional se ha convertido en una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos. Pero tenga en cuenta que lo mejor es que anticipe sus compras ya que diversas cadenas permanecerán cerradas o tendrán horarios especiales como Hobby Lobby, Best Buy y Target.