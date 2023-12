( The Associated Press )

Dos modelos de gama alta del Apple Watch pueden volver a ponerse a la venta después de que un tribunal federal levantara temporalmente la suspensión de ventas ordenada por la Comisión de Comercio Internacional (ITC) a raíz de un litigio sobre patentes.

La ITC, una agencia federal, ordenó la paralización en octubre para impedir que Apple utilizara tecnologías específicas en las que se basa un sistema de medición del oxígeno en sangre en sus relojes Series 9 y Ultra 2. Apple mantiene un litigio de propiedad intelectual con la empresa de tecnología médica Masimo sobre esas tecnologías.

Apple suspendió la semana pasada las ventas en línea de los relojes en Estados Unidos a pocos días de las vacaciones de Navidad, para cumplir la resolución de la ITC. La medida del tribunal permitirá la venta de los dos modelos de Apple Watch a la espera de que decida si permite también las ventas mientras sopesa la apelación de Apple.

Los dos modelos de reloj estarán disponibles en la tienda en línea de Apple a mediodía del jueves, hora del Pacífico, según la compañía, y se espera una mayor disponibilidad para el sábado.

Este no es el primer obstáculo en materia de patentes con el que se encuentra el Apple Watch a medida que la empresa transforma sus relojes en dispositivos de gestión de la salud. El año pasado, la ITC dictaminó que Apple había infringido la tecnología de electrocardiograma portátil de AliveCor, una decisión que el gobierno de Biden se negó a revocar. Esta disputa no ha afectado directamente las ventas del Apple Watch porque otro organismo regulador había dictaminado que la tecnología de AliveCor no era patentable. El litigio sigue abierto.

El analista de Wedbush Securities Dan Ives pronosticó que los problemas de patentes a los que se enfrenta Apple en su intento de introducir más tecnología médica en sus modelos de reloj hacen cada vez más probable que la empresa tenga que empezar a negociar acuerdos de licencia o simplemente adquirir nuevas empresas especializadas en este campo.