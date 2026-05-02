WASHINGTON. El presidente Donald Trump declaró el viernes que su administración aún está considerando la posibilidad de que Spirit Airlines sea intervenida con fondos públicos. Las conversaciones continúan, pero aún no se ha tomado una decisión final sobre si proceder con un posible rescate para la aerolínea, que se encuentra en proceso de bancarrota por segunda vez en menos de dos años.

Trump enfatizó que el acuerdo para rescatar a la aerolínea, que atraviesa dificultades financieras, sigue en revisión. El presidente no ofreció detalles, pero indicó que el anuncio podría producirse más tarde el viernes o el sábado.

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“Lo estamos analizando. Si podemos hacerlo, lo haremos. Pero solo si es un buen acuerdo”, dijo a los periodistas antes de partir de la Casa Blanca hacia Florida.

La posibilidad de un rescate surgió públicamente la semana pasada, cuando Trump planteó la idea de que el gobierno estadounidense ofreciera a Spirit un salvavidas financiero para evitar la quiebra de la aerolínea. Por otra parte, un abogado de la aerolínea declaró ante un tribunal de quiebras estadounidense que Spirit se encontraba en negociaciones avanzadas con el gobierno para obtener financiación que le permitiría salir de la protección del Capítulo 11.

El presidente sugirió que el gobierno podría revender la aerolínea, conocida por sus aviones amarillos brillantes y su servicio básico, con ganancias una vez que los precios del petróleo, disparados por la guerra con Irán, bajen.

Legisladores de ambos partidos y algunos miembros de la administración Trump han criticado la idea de utilizar fondos públicos para mantener a flote a la aerolínea de bajo costo. La especulación sobre el futuro de Spirit y la probabilidad de que se llegue a un acuerdo ha aumentado con cada día que pasa sin una resolución, a medida que los gastos operativos y las deudas de la aerolínea se incrementan.

Un portavoz de Spirit, cuya sede se encuentra en Dania Beach, Florida, declinó hacer comentarios sobre las negociaciones en curso el viernes y afirmó que “Spirit opera con normalidad”.

Aunque los viajeros aún podían reservar vuelos en el sitio web de la aerolínea el viernes por la tarde, personas que afirmaron tener reservas o créditos existentes inundaron el foro de Spirit con preguntas sobre próximos vuelos y solicitudes de reembolso. Mientras tanto, algunas aerolíneas estadounidenses anunciaron que intervendrían para apoyar a los clientes de Spirit si la aerolínea quebrara.

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American Airlines declaró que limitaría las tarifas de clase turista en los vuelos de Spirit en las rutas donde American también ofrece vuelos directos. La aerolínea de bajo costo Frontier afirmó en una publicación que estaba “lista para apoyar a los clientes que pudieran verse afectados si Spirit Airlines cesara sus operaciones”.

Horas antes, Trump declaró que su administración había entregado a la aerolínea lo que describió como una “propuesta final”. Presentó la posible intervención federal como un esfuerzo por preservar empleos, pero recalcó que cualquier acuerdo financiero tendría que beneficiar al gobierno.

“Si podemos ayudarlos, lo haremos”, dijo Trump. “Pero nuestra prioridad es el gobierno”.

Los partidarios del rescate, incluidos los sindicatos que representan a los pilotos y auxiliares de vuelo de Spirit, afirman que una quiebra costaría empleos, reduciría la competencia y aumentaría las tarifas. Según el abogado de Spirit, Marshall Huebner, alrededor de 17,000 empleos podrían verse afectados.

Sara Nelson, presidenta de la Asociación de Auxiliares de Vuelo, declaró el viernes en una publicación en X que si Trump quería ayudar a la aerolínea, “estaba en sus manos”.

“Los estadounidenses de a pie se verán perjudicados”, escribió Nelson, añadiendo que los consumidores se verían afectados, además de los empleados que podrían perder sus trabajos si Spirit cierra.

Caleb Euzebe, de 27 años y residente de Miami, que trabaja en una compañía de seguros, dijo que vuela con Spirit “constantemente” y comparó la aerolínea de bajo costo con “ese auto confiable que tienes. Siempre te lleva de un punto A a un punto B de forma segura”.

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Euzeb, quien se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood después de que su vuelo de Spirit a Houston fuera cancelado el viernes, dijo que apoyaba la intervención del gobierno si eso significaba salvar empleos.

Los empleados de Spirit tienen que “llevar comida a la mesa, pagar la luz en sus casas”, dijo. “Así que si eso significa que rescatarlos les permite seguir trabajando, lo apoyo al 100%”.

Spirit ha tenido dificultades financieras desde la pandemia de COVID-19, lastrada por el aumento de los costos operativos y el creciente endeudamiento. Para cuando solicitó la protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 en noviembre de 2024, Spirit había perdido más de 2,500 millones de dólares desde principios de 2020.

La aerolínea de bajo costo solicitó nuevamente la protección por bancarrota en agosto de 2025, cuando reportó deudas por 8,100 millones de dólares y activos por 8,600 millones de dólares, según documentos judiciales.

Poco antes, su empresa matriz reveló en un informe trimestral que tenía “dudas sustanciales” sobre la capacidad de Spirit para mantenerse en el negocio durante el próximo año, citando “condiciones de mercado adversas”, incluyendo una débil demanda de viajes nacionales de ocio y las continuas “incertidumbres en sus operaciones comerciales”.

La compañía, Spirit Aviation Holdings Inc., ofreció una evaluación más optimista a principios de este año, anunciando en febrero que había alcanzado un acuerdo preliminar con sus acreedores y que esperaba salir del proceso de bancarrota (Capítulo 11) a finales de la primavera o principios del verano. La reorganización daría como resultado una “nueva Spirit”: una aerolínea más pequeña y ágil, centrada en tarifas bajas, pero que ofrecería opciones de clase turista superior y una versión de primera clase con mayor espacio para las piernas para los clientes dispuestos a pagar más.

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Sin embargo, la guerra que estalló días después, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, intensificó los problemas de liquidez de la aerolínea. Con el aumento del precio del combustible para aviones, vinculado a la guerra, generando costes inesperados en todo el sector, los acreedores de Spirit expresaron el mes pasado dudas sobre su capacidad para seguir operando, lo que planteó la posibilidad de que la aerolínea se viera obligada a vender activos y cerrar.

Si Spirit cesara sus operaciones, los viajeros que buscan ahorrar y los que viajan por placer serían probablemente los más afectados, especialmente en las zonas con mayor presencia de la aerolínea, como Las Vegas y las ciudades floridanas de Fort Lauderdale y Orlando, según la firma de análisis de aviación Cirium.

Según Cirium, la aerolínea transportó alrededor de 1.7 millones de pasajeros nacionales en febrero, aproximadamente medio millón menos que en el mismo mes del año anterior. Spirit también ha reducido drásticamente su capacidad. De acuerdo con datos de Cirium, este mes hay aproximadamente la mitad de asientos disponibles en los vuelos de Spirit que en mayo de 2024: 1,646,878 frente a 3,399,378.