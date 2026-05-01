Las conversaciones para un rescate gubernamental de unos $500 millones para Spirit Airlines se derrumbaron, dejando a la aerolínea en una posición crítica y con riesgo de cesar operaciones, según reportes publicados por The Wall Street Journal.

De acuerdo con la información, la compañía buscaba asegurar financiamiento federal ante el deterioro de su liquidez. Sin embargo, la oposición de un grupo de bonistas habría impedido concretar el acuerdo. Aunque la aerolínea no confirmó detalles de las negociaciones, un portavoz indicó que las operaciones continúan con normalidad.

La reacción del mercado fue inmediata: las acciones de Spirit se desplomaron hasta un 74%, mientras aerolíneas competidoras como JetBlue Airways y Frontier Group Holdings registraron alzas en bolsa.

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Informes previos de Bloomberg ya apuntaban a tensiones en las negociaciones, particularmente con acreedores como Citadel, que rechazaron términos que implicaban pérdidas significativas.

El fallido rescate pone fin a un intento de intervención liderado por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, bajo la administración del presidente Donald Trump.

La propuesta contemplaba que el gobierno obtuviera hasta un 90% de participación en la aerolínea reestructurada. Trump había señalado previamente que la situación involucraba unos 14,000 empleos y que justificaba evaluar ayuda federal.

Spirit intenta salir de su segunda bancarrota tras acogerse nuevamente al Capítulo 11 en agosto de 2025, luego de reportar pérdidas cercanas a $257 millones.

Su plan de reorganización incluía reducir su flota, concentrar operaciones en ciudades clave como Fort Lauderdale, Orlando, Detroit y Nueva York, y recortar su deuda de $7,400 millones a unos $2,000 millones.

La crisis financiera se agravó por el aumento en los precios del combustible, vinculado al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que deterioró aún más sus proyecciones operativas para 2026.

A esto se suman reveses previos, como la paralización de aeronaves por problemas con motores de Pratt & Whitney y el bloqueo judicial a su fusión con JetBlue por razones antimonopolio. La aerolínea también había rechazado una oferta de fusión con Frontier en 2022, optando por un acuerdo que finalmente no prosperó.

El futuro de Spirit Airlines ahora queda en entredicho, mientras la empresa enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia.