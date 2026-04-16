La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines podría entrar en un proceso de liquidación en los próximos días, según información publicada por CNBC y citando fuentes cercanas a la situación.

De concretarse este escenario, la empresa cesaría operaciones y vendería sus activos para cubrir deudas, en medio de una crisis financiera que se ha intensificado en los últimos meses. La compañía, que ya atraviesa su segunda reorganización bajo bancarrota en menos de un año, ha enfrentado múltiples desafíos que han debilitado su modelo de negocio.

Entre los factores que han agravado su situación destacan el aumento en los precios del combustible —uno de los principales costos en la industria aérea—, así como el alza en gastos laborales y un exceso de oferta en vuelos domésticos que ha presionado las tarifas a la baja.

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A esto se suman problemas técnicos con motores de Pratt & Whitney, que han obligado a mantener parte de su flota en tierra, afectando su capacidad operativa. Además, el bloqueo de su intento de fusión con JetBlue Airways dejó a la aerolínea sin una vía clave para fortalecerse frente a competidores más grandes.

En un intento por revertir la tendencia, Spirit ha implementado cambios en su oferta, incluyendo tarifas con mayores beneficios y servicios adicionales. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para frenar las pérdidas, que alcanzaron cerca de $257 millones en un corto periodo.

Una posible liquidación tendría impacto directo en los pasajeros, especialmente en aquellos que dependen de aerolíneas de bajo costo para viajar dentro de Estados Unidos. Expertos advierten que la salida de Spirit del mercado podría reducir la competencia y provocar un aumento en los precios de los boletos.

El caso refleja las presiones actuales en la industria aérea, donde las compañías de bajo costo enfrentan crecientes dificultades para sostener su operación frente a rivales con mayores ingresos por servicios premium y programas de lealtad más robustos.