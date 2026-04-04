La mayoría de los viajeros que vuelan con United Airlines comenzaron a pagar 10 dólares más por facturar su equipaje desde el viernes, ya que el aumento de los costes del combustible para aviones, motivado por la guerra en Oriente Medio, obliga a otra de las principales aerolíneas estadounidenses a aumentar las tasas.

A partir de ahora, la primera pieza de equipaje facturado costará a los clientes 45 dólares en vuelos dentro de Estados Unidos, México, Canadá y Latinoamérica, según United. Una segunda maleta costará 55 dólares.

“Es la primera vez en dos años que la aerolínea sube las tasas de equipaje”, dijo United en un comunicado.

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En un discurso ante los inversores el mes pasado, el consejero delegado de United, Scott Kirby, declaró que el aumento de los costes del combustible para aviones desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero ya había añadido unos 400 millones de dólares a los costes operativos. Los consejeros delegados de Delta Air Lines y American Airlines comunicaron cifras similares.

Algunos pasajeros de United seguirán recibiendo la primera maleta facturada gratis, como los titulares de tarjetas de crédito de marca compartida, algunos miembros de los niveles de fidelidad, el personal militar en activo y los pasajeros de las cabinas premium. Los clientes que facturen sus maletas menos de 24 horas antes de la salida del vuelo pagarán un suplemento de 5 dólares.

United se une a JetBlue, que a principios de esta semana aumentó en 9 dólares las tasas por facturar equipaje en los periodos de máxima demanda. JetBlue afirma que cobrar más por servicios opcionales utilizados por clientes selectos ayuda a mantener competitivas las tarifas básicas. Al igual que United, seguirá ofreciendo una primera maleta facturada gratuita a algunos clientes.

La guerra, que ha entrado en su segundo mes, ha interrumpido gravemente el suministro mundial de petróleo, sobre todo cerca del estrecho de Ormuz, por donde suele pasar una quinta parte del petróleo mundial. Esto ha hecho que los precios del crudo fluctúen enormemente, lo que afecta a los costes de explotación de las compañías aéreas, ya que el combustible que utilizan sus aviones se refina a partir del crudo.

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El combustible suele ser el segundo mayor gasto de las aerolíneas después de la mano de obra.

El precio medio del galón de combustible de aviación en Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York alcanzó los 4,88 dólares el jueves, frente a los 2.50 dólares justo antes de la guerra, según Argus Media. El índice U.S. Jet Fuel Index de esta empresa de información sobre el mercado de la energía registra los precios medios en los principales centros de distribución.

Las aerolíneas se ven cada vez más presionadas para encontrar nuevas fuentes de ingresos a medida que aumenta el coste del combustible. Varias compañías no estadounidenses ya han respondido añadiendo recargos por combustible o subiendo el precio de los billetes. Los expertos del sector afirman que las aerolíneas estadounidenses también aumentarán las tarifas, pero como no suelen recurrir a los recargos por combustible, también se espera que repercutan el aumento de los costes del combustible en los viajeros aumentando -o introduciendo- tasas adicionales.

United anunció el viernes otro cambio de precios que traslada a sus cabinas premium el enfoque de “pague por lo que quiera”, ya habitual en clase turista. En las rutas internacionales de larga distancia, los vuelos transcontinentales en EE.UU. y algunos servicios en Hawai, los asientos de la cabina delantera se dividirán a partir de ahora en tres tipos de tarifa.

En la parte inferior, una nueva tarifa básica tendrá el precio inicial más bajo, pero eliminará algunos de los extras que los viajeros suelen esperar de los billetes premium, como la selección anticipada de asiento y los reembolsos. En la práctica, eso podría significar un punto de entrada más barato a la cabina delantera, pero con menos ventajas.

La opción intermedia, denominada estándar, añade ventajas comunes como la selección de asiento, equipaje facturado adicional y la posibilidad de modificar el itinerario. En el extremo superior, el nivel flexible incluye todas esas características y es totalmente reembolsable, ofreciendo la mayor flexibilidad para los viajeros dispuestos a pagar más.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.