DUBAI, Emiratos Árabes Unidos - Los precios del petróleo subieron el lunes debido a que la creciente guerra en Irán interrumpió el tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz, lo que pone de relieve la importancia del paso para el suministro mundial de petróleo.

El estrecho de Ormuz es la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Los petroleros que atraviesan el estrecho, bordeado al norte por Irán, transportan petróleo y gas desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, los EAU e Irán. La mayor parte de ese petróleo se destina a Asia.

Cualquier interrupción del tráfico a través del Estrecho de Ormuz es muy perjudicial para el comercio de petróleo.

“No se puede exagerar la magnitud de lo que está en juego”, afirmó Hakan Kaya, gestor de carteras de la empresa de gestión de inversiones Neuberger Berman. En su opinión, una ralentización parcial de una o dos semanas podría ser absorbida por las petroleras. Pero un cierre total o casi total que durara un mes o más empujaría los precios del crudo, que el lunes cotizaban en torno a los 70 dólares, “bien hacia los tres dígitos” y los del gas natural europeo “hacia o por encima de los niveles de crisis vistos en 2022”.

Esto es lo que hay que saber sobre el estrecho y la creciente guerra con Irán.

Una vía navegable clave para el transporte marítimo mundial

El Estrecho de Ormuz es una vía navegable curvada de unos 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Desde allí, los barcos pueden viajar al resto del mundo. Aunque Irán y Omán tienen sus aguas territoriales en el estrecho, se considera una vía navegable internacional por la que pueden transitar todos los barcos. Los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra la ciudad de Dubai, repleta de rascacielos, también están cerca de la vía fluvial.

El estrecho ha sido durante mucho tiempo importante para el comercio.

A lo largo de la historia, el Estrecho de Ormuz ha sido importante para el comercio: cerámica, marfil, seda y textiles circulaban desde China a través de la región. En la era moderna, es la ruta de los superpetroleros que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, los EAU e Irán. La mayor parte se destina a los mercados asiáticos, incluido el único cliente de petróleo que le queda a Irán, China.

Aunque hay oleoductos en Arabia Saudí y los EAU que pueden evitar el paso, la Administración de Información Energética de Estados Unidos afirma que “la mayoría de los volúmenes que transitan por el estrecho no tienen medios alternativos para salir de la región”.

Las amenazas a la ruta han disparado los precios mundiales de la energía en el pasado, incluso durante la guerra entre Israel e Irán en junio.

¿Está cerrado el estrecho?

El estrecho no está oficialmente cerrado, pero el tráfico de petroleros ha descendido bruscamente debido a la interrupción de los sistemas de navegación por satélite, según informó el domingo en X la empresa de datos y análisis Kpler. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó de ataques a varios buques en la zona a ambos lados del estrecho y advirtió de elevadas interferencias electrónicas en los sistemas que muestran dónde se encuentran los buques.

Un barco teledirigido cargado de bombas chocó contra un petrolero con bandera de las Islas Marshall en el Golfo de Omán, que desemboca en el estrecho por el este, matando a un marino, según informó Omán.

Irán ha estado amenazando a los buques que se aproximan al estrecho de Ormuz y se cree que ha lanzado múltiples ataques.

Un avance en febrero

Irán cerró temporalmente partes del estrecho a mediados de febrero para lo que dijo era un simulacro militar. Los precios del petróleo subieron un 6% en los días siguientes.

La decisión supuso un cierre del estrecho poco frecuente y quizá sin precedentes.

En épocas pasadas de tensión y conflicto, Irán ha acosado a veces a la navegación a través de los estrechos, y durante la guerra Irán-Irak de los años ochenta, ambos bandos atacaron a petroleros y otros buques, utilizando minas navales para cerrar completamente el tráfico en algunos puntos. Pero Irán no ha cumplido sus repetidas amenazas de cerrar completamente la vía fluvial desde la década de 1980, ni siquiera durante la guerra de 12 días del año pasado, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon las principales instalaciones nucleares y militares iraníes.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.